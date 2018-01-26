Роспатент намерен внедрить в свою работу элементы искусственного интеллекта

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Роспатент в рамках программы цифровизации намерен внедрить в своей работе элементы искусственного интеллекта и приглашает к сотрудничеству в этой сфере крупные компании. Об этом заявил в интервью ТАСС глава ведомства Григорий Ивлиев.

"Цифровизация, которая проводится в Роспатенте, - это наше основное направление развития. Цифровизация носит глобальный характер, появляются феномены, составляющие вызовы для права интеллектуальной собственности: интернет вещей, big data, блокчейн, искусственный интеллект. Но мы сегодня берем эти инструменты для того, чтобы их использовать в своей работе", - сказал Ивлиев.

Он отметил, что Роспатент заинтересован в сотрудничестве с крупными компаниями в сфере цифровизации своей деятельности.

"Яндексу" мы предлагали сотрудничество, точнее, они выходили на сотрудничество. Мы работаем с системными интеграторами "Крок" и "Ай-Теко". Но мы объявляем конкурс среди отечественных разработчиков на разработку такого программного обеспечения. Нам государство выделило существенные средства именно на цифровизацию процесса, это инвестиции государства в удобные инструменты для граждан и исследовательского сектора. Правительство понимает важность этих мероприятий", - отметил глава Роспатента.

Он добавил, что ведомство предлагает крупным компаниям сотрудничество: "Мы приглашаем крупные компании - приходите к нам, ставьте задачи, решайте вопросы".

По словам Ивлиева, планируется создать реестр 3D-технологий, с помощью которого будет проводиться сравнение 3D-модели из поданной в Роспатент заявки с уже существующим массивом зарегистрированных моделей, их сравнительный анализ. "Эксперт просто будет смотреть результаты этого поиска, где красным цветом будут отмечены несовпадения, а зеленым - сходства. Останется только посмотреть на цвета и нажать на кнопку. Все остальное сравнение за него сделает специальная программа", - рассказал он.