Апелляционный суд Англии завершил слушания по делу о долге Украины перед РФ в $3 млрд

ЛОНДОН, 26 января. /ТАСС/. Апелляционный суд Англии завершил в пятницу открытые слушания по апелляционной жалобе Украины на вердикт Высокого суда Лондона по делу о долге перед Россией в $3 млрд. Об этом сообщила председательствующая на рассмотрении апелляции судья Элизабет Глостер.

Изначально планировалось, что рассмотрение аргументов закончился 26 января, однако судья дала сторонам время на представление письменных аргументов по нескольким моментам, которые требуют прояснения. Юридическая компания Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, представляющая в споре Украину, должна сделать это до 31 января, а компания The Law Debenture Trust Corporation, представляющая Россию, - до 5 февраля. После этого суд, как ожидается, возьмет время на вынесение решения, на что может уйти несколько месяцев.