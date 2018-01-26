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Апелляционный суд Англии завершил слушания по делу о долге Украины перед РФ в $3 млрд

Экономика и бизнес
26 января, 16:17 UTC+3

На вынесение решения судом может уйти несколько месяцев

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ЛОНДОН, 26 января. /ТАСС/. Апелляционный суд Англии завершил в пятницу открытые слушания по апелляционной жалобе Украины на вердикт Высокого суда Лондона по делу о долге перед Россией в $3 млрд. Об этом сообщила председательствующая на рассмотрении апелляции судья Элизабет Глостер.

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Изначально планировалось, что рассмотрение аргументов закончился 26 января, однако судья дала сторонам время на представление письменных аргументов по нескольким моментам, которые требуют прояснения. Юридическая компания Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, представляющая в споре Украину, должна сделать это до 31 января, а компания The Law Debenture Trust Corporation, представляющая Россию, - до 5 февраля. После этого суд, как ожидается, возьмет время на вынесение решения, на что может уйти несколько месяцев.

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