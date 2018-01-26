Минвостокразвития предложило освободить от НДФЛ владельцев "дальневосточного гектара"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока разработало пакет поправок в закон о "дальневосточном гектаре" и Налоговый кодекс, которыми предлагается освободить он уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и страховых взносов обладателей "дальневосточных гектаров" при условии, если они сами работают на участке или привлекают для его освоения членов семьи. Об этом сообщил ТАСС в пятницу заместитель руководителя ведомства Павел Волков.

"Минвостокразвития России разработало пакет поправок в закон о "дальневосточном гектаре" и Налоговый кодекс РФ <…> Два законопроекта разработаны нами по результатам встречи Дмитрия Анатольевича Медведева с людьми, осваивающими свои земельные участки на Дальнем Востоке в рамках программы "дальневосточный гектар". Предлагается освободить от уплаты налогов тех людей, которые сами работают на земле или привлекают для освоения участка членов своей семьи", - сказал Волков.

Изменения предполагают, что владельцы гектара смогут осваивать полученную землю без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, используя льготы при определенных видах деятельности. Например, для оказания услуг в сфере общественного питания, временного размещения и проживания, бытовых услуг. Перечень льготных направлений будет отдельно утверждаться правительством России. По словам Волкова, предлагаемые изменения направлены на снижение неформальной занятости экономически активных граждан.

"Для получения налоговых льгот нужно будет встать на учет в налоговых органах. Очень важно, чтобы отсутствовал наемный труд. В настоящее время два законопроекта проходят процедуру согласования с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. Планируется, что они будут внесены в правительство РФ и рассмотрены Госдумой в рамках весенней сессии 2018 года", - подчеркнул Волков.

О программе

Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке бесплатно. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года - для всех граждан России. Оформить участок по программе "Дальневосточный гектар" можно через интернет из любой точки мира с помощью Федеральной информационной системы "НаДальнийВосток.РФ". В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение.

После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду. В настоящее время количество заявок от россиян на получение "дальневосточного гектара" превысило 109 тысяч.