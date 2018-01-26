"Транснефть" с 1 марта может повысить тарифы на транспортировку нефтепродуктов на 4,8%

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. "Транснефть" с 1 марта может повысить тарифы на транспортировку нефтепродуктов примерно на 4,8%, сообщил ТАСС официальный представитель компании Игорь Демин.

По его словам, компания устанавливает данный тариф в зависимости от тарифа РЖД, который с 1 января возрос примерно на 5,34%. Приказы ФАС на данное увеличение тарифов были оформлены в декабре и январе.

Демин добавил, что на следующей неделе РЖД планирует завершить определение скидок по направлениям поставок, после чего "Транснефть" сможет сформировать свой тариф.

"Наше повышение составляет 0,9 от роста тарифа РЖД, то есть мы можем увеличить тариф на 4,8%", - сказал Демин, отметив, что компания так же будет предоставлять скидки по отдельным направлениям.

Тариф на транспортировку нефтепродуктов "Транснефть" устанавливает самостоятельно, Федеральная антимонопольная служба ведет мониторинг.

В начале декабря 2017 года на совещании по тарифному регулированию у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева была одобрена дополнительная индексация грузовых железнодорожных тарифов на 1,5% в 2018 году (помимо уже согласованной индексации на 3,9%) для возмещения потерь РЖД от налоговых решений.

Общий грузовой тариф для РЖД устанавливает правительство. В 2017 году РЖД получили дополнительную надбавку 2%, таким образом, общая индексация составила 6%, хотя рост тарифа не должен превышать инфляцию.

За счет дополнительной надбавки компания финансирует обновление инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования. Согласно долгосрочной формуле индексации грузового тарифа РЖД, компания будет повышать его по формуле "инфляция минус 0,1 процентного пункта".

РЖД с 2013 года могут в определенных случаях регулировать уровень тарифа на грузовые перевозки в рамках тарифного коридора.