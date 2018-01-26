Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 55.83
€ 69.61
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Японская биржа Coincheck потеряла около $400 млн в криптовалюте

Экономика и бизнес
26 января, 21:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС

В компании заявили, что средства были выведены незаконно

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Одна из крупнейших криптовалютных бирж Японии Coincheck потеряла 500 млн единиц в криптовалюте NEM (около $400 млн).

В компании заявляют, что сумма была выведена с ее кошелька незаконным путем, сообщает в пятницу Bloomberg.

По его данным, ранее Coincheck объявила о приостановке вывода средств, а также покупки и продажи всех криптовалют, за исключением биткойна.

Представитель биржи заявил, что пока остается неизвестным, каким образом эта сумма была выведена, однако, по его словам, Coincheck делает все возможное, чтобы гарантировать безопасность активов своих клиентов.

NEM была запущена в 2015 году и является десятой крупнейшей криптовалютой.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Япония
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Ташкенте скончался 11-месячный ребенок, из тела которого врачи извлекли 13 стальных игл
2
Почему японцы готовы выходить на пенсию после 70 лет
3
Спортсмены РФ подпишут декларацию, предполагающую отлучение от ОИ за нарушение правил МОК
4
Путин внес в Госдуму проект о повышении МРОТ до прожиточного минимума с 1 мая
5
Старейший практикующий хирург России — о боге, Сталине, соевых пирожных и любви к делу
6
США расширили санкционный список по России
7
Паспорта двух мужчин, зарегистрировавших брак в Москве, признаны недействительными
Темы дня
Новости партнеров
Реклама