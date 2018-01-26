Глава ВТБ считает желание американских бизнесменов приехать на ПМЭФ интересным сигналом

ДАВОС, 26 января. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин считает желание ведущих американских бизнесменов приехать на Петербургский международный экономический форум в 2018 году интересным сигналом.

"Меня поразило, что несколько очень крупных американских финансистов, входящих в десятку, наверное, самых видных, сказали, что приедут в этом году в Питер. Их не было там 4 года, со времени санкций <...> приезжали вторые, третьи лица, а сейчас "топы" сказали, "мы приедем в Питер к вам", - сообщил он в интервью телеканалу "Россия 24" на полях Всемирного экономического форума в Давосе в пятницу.

"Для меня это было достаточно удивительно, я не ожидал, что американцы приедут, и это тоже такой сигнал интересный", - отметил Костин.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал, что многие бизнесмены уже подтвердили свое желание принять участие в ПМЭФ. По его мнению, это будет рекордный форум по количеству участников, в том числе высокопоставленных - среди них президент Франции Эмманюэль Макрон. Дмитриев также отметил, что у РФПИ уже есть ряд подтверждений от большого количества американских компаний, и планируется ряд встреч представителей американского и российского бизнеса.

Петербургский международный экономический форум пройдет 24-26 мая 2018 года. Организатором крупнейшего экономического мероприятия страны выступает фонд "Россконгресс".