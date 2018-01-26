В Минсельхозе Татарстана сообщили о проблемах в ходе посевной кампании

КАЗАНЬ, 26 января. /ТАСС/. Посевная кампания в Татарстане в этом году будет проблематичной в финансовом плане из-за снижения цен на зерно и сахар. Об этом сообщил в пятницу министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Ахметов.

"Посевная в этом году будет проблематичной - в части обеспечения финансовыми ресурсами. Только на проведение весенне-полевых работ необходимо свыше 20 млрд рублей из расчета около 7 тыс. рублей на 1 гектар.(…) Резко снизились цены на зерно и сахар (…), сахарные заводы имеют выручку на 2 млрд рублей меньше, чем в 2016 году, когда 1 кг сахарного песка стоил 37 рублей, в 2017 году - 25 рублей", - цитирует его слова пресс-служба министерства.

Ахметов добавил, что хозяйства не смогут на должном уровне произвести авансирование посевной из-за снижения закупочных цен на сахарную свеклу, они теряют финансы. "Это будет отражаться на качестве подготовки и проведении посевной кампании (…) Кроме того, серьезное снижение закупочных цен на молоко испытывает сельхозпроизводителей на прочность", - отметил он.

Всего на проведение весенне-полевых работ в Татарстане в текущем сезоне необходимо свыше 20 млрд рублей, из них - на минеральные удобрения нужны 7,5 млрд рублей, на семена - 1,3 млрд рублей, ГСМ и запчасти - 5 млрд рублей, зарплаты в периода посевной кампании - 1,6 млрд рублей, прочие затраты - около 3 млрд рублей.

"В целом, до поступления первых денежных средств от земледелия, а это примерно середина августа, необходимо свыше 26 млрд рублей оборотных средств", - сказал Ахметов. Часть из этих средств будет покрываться за счет бюджетной поддержки, но около 15 млрд рублей необходимо привлечь в качестве краткосрочных кредитов банков.

Объем продукции сельского хозяйства в Татарстане по итогам 2017 года составил 260 млрд рублей, что на 5,1% больше чем годом ранее.