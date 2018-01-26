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"Транстелеком" запустит своего виртуального мобильного оператора в Москве в I квартале

Экономика и бизнес
26 января, 22:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС

В ближайшие месяцы оператор начнет работу также в Рязанской области, регионах Западной Сибири и Республике Коми

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Оператор "Транстелеком" (ТТК, на 99,99% принадлежит РЖД) планирует запустить своего виртуального мобильного оператора TTK Mobile в Москве в I квартале 2018 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ТТК.

Виртуальный оператор связи (MVNO, mobile virtual network operator) предлагает услуги связи под собственным брендом, но пользуется при этом инфраструктурой другого оператора. Эта модель позволяет исключить капитальные вложения в строительство собственной сети.

"В Москве TTK Mobile будет запущен в первом квартале 2018 года. В ближайшие месяцы оператор начнет работу также в Рязанской области, регионах Западной Сибири и Республике Коми", - сообщили в ТТК. Сейчас TTK Mobile работает в Краснодарском крае, Ростовской и Челябинской областях, он был запущен в 2017 году.

Виртуальный мобильный оператор "Транстелекома" работает на сетях Tele2. На базе телеком-инфраструктуры Tele2 также работает MVNO-оператор Сбербанка - недавно был открыт предзаказ на sim-карты в Москве. Новых абонентов виртуальный мобильный оператор Сбербанка начнет подключать с 1 февраля, на первом этапе планирует подключить 10 тыс. абонентов в столице и получить обратную связь.

В Санкт-Петербурге MVNO-оператор Сбербанка был запущен в августе 2017 года. Соответствующую лицензию подконтрольная Сбербанку компания "Сбербанк-Телеком" получила в августе 2016 года. Первый зампред Сбербанка Лев Хасис говорил ТАСС, что мобильный оператор Сбербанка с апреля начнет тестировать связь и в других российских регионах, где присутствует Tele2.

В целом на базе телеком-инфраструктуры Tele2 работают более 10 виртуальных операторов, на 2018 год запланировано создание еще более 10 MVNO-проектов.

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