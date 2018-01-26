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Минфин Украины отрицает внесение Эстонии в список офшоров

Экономика и бизнес
26 января, 23:12 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 26, января. /ТАСС

Киев контролирует операции резидентов Украины со странами, где налоговые ставки ниже, сказал министр финансов Украины Александр Данилюк

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КИЕВ, 26 января. /ТАСС/. Министр финансов Украины Александр Данилюк отрицает внесение Эстонии в список офшорных зон. Об этом в пятницу сообщала пресс-служба украинского минфина.

"Речь не идет о "списке офшоров". Это перечень государств, операции с резидентами которых мы признаем контролируемыми для целей трансфертного ценообразования. Приравнивание этих двух списков друг к другу является ошибочным", - заявил Данилюк в ходе встречи с премьер- министром Эстонии Юри Ратасом, которая состоялась 25 января.

Данилюк также добавил, что в Киеве для того, чтобы не допустить злоупотреблений и уклонения от налогообложения, контролируют операции резидентов Украины с другими странами, где налоговые ставки ниже. "Нужно, чтобы налоги уплачивались в стране, где они формируются, поэтому необходимы дополнительные механизмы контроля. Это то, к чему мы стремимся в рамках плана действий BEPS (Base erosion and Profit Shifting). Это также важно для наполнения государственного бюджета", - подчеркнул он.

В пресс-службе минфина Украины также добавили, что Данилюк и Ратас договорились о продолжении переговоров между странами для конструктивного решения этого вопроса. Украинский министр отметил, что переговоры ведутся с Латвией, где также был внедрен налог на выведенный капитал.

25 января в телефонном разговоре с украинским премьер-министром Владимиром Гройсманом премьер-министр балтийской республики Юри Ратас заявлял, что Украина должна немедленно удалить Эстонию из списка офшорных зон. Как подчеркнул Ратас такое положение означает, что у действующих на Украине эстонских предприятий возникли необоснованные финансовые дополнительные обязательства и по этой причине они ежедневно несут убытки.

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