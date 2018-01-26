Филиал банка BNP Paribas в суде США признал нарушения антимонопольного законодательства

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Руководство американского филиала французского банка BNP Paribas признало, что он нарушал антимонопольное законодательство США. Финансисты согласились выплатить штраф, говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте министерства юстиции США.

Как следует из документа, разбирательство проходило в суде в Южном округе штата Нью-Йорк. 25 января представители банка признали, что он с сентября 2011 года по июль 2013 года участвовал в сговоре с целью манипулирования курсами валют, в том числе европейских, ближневосточных и африканских государств.

BNP Paribas USA выплатит штраф в размере $90 млн. Также руководство финансового института согласилось помочь американским властям в проведении дальнейших расследований имевших место нарушений. Иные меры в отношении банка применять не будут.

В мае 2017 года американский филиал BNP Paribas был оштрафован властями США на $350 млн за манипуляции с котировками иностранных валют, сговор и незаконные сделки в ущерб вкладчикам. В управлении финансовых услуг штата Нью-Йорк тогда заявили, что это решение достигнуто по обоюдному согласию сторон. BNP-Paribas инкриминировалось длительное нарушение банковских законов штата в области "глобального бизнеса курсов иностранных валют".