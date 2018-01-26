Четыре дня Давоса: Трамп, искусственный интеллект и серьезный оптимизм

ДАВОС, 26 января. /ТАСС/. Всемирный экономический форум (ВЭФ) завершился в пятницу в Давосе. Ужас и шок, которые царили на саммите год назад на фоне инаугурации президента США Дональда Трампа, в этом году сменились если не оптимизмом, то осторожным интересом. Ведь Трамп в своем послании мировой элите объявил о намерении выстроить со всем миром взаимовыгодное торговое сотрудничество.

Слава богу, ты пришел!

Визит американского лидера на самый глобалистский по своей повестке и престижный форум в мире стал почти неожиданностью. Официально о планируемом визите в Белом доме сообщили за две недели до проведения саммита. Но то, что президент все-таки выступит с посланием перед давосской аудиторией, подтвердилось только в первые дни форума.

В то время как инвесторы обсуждали между собой, чем может удивить Трамп, местная пресса сообщала организационные подробности визита. Так, по данным швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung, делегация Трампа включала 836 человек. Для сравнения: общая численность участников форума составила около 3000.

По данным прессы, президент США приехал в Давос со своим лимузином, двумя вертолетами и несколькими машинами сопровождения. Еще два вертолета ВВС США были переброшены с ближайших баз НАТО.

25 января Трамп появился на площадке форума задолго до выступления, когда многие представители СМИ еще даже не появились в здании конгресс-центра. Между тем президент охотно общался с теми, кто встал пораньше. В том числе, ответил на вопрос корреспондента ТАСС и заявил, что настроен на выстраивание диалога с Россией.

Интересы своей страны прежде всего

Выступление Трампа ожидаемо вызвало большой ажиотаж. Почти за три часа до его начала у Congress Hall выстроилась очередь из желающих послушать американского лидера. Места хватило не всем, некоторых видных деятелей бизнеса пришлось усаживать на места для прессы в самом конце зала.

Появлению президента США на сцене предшествовало выступление национального оркестра. Затем 79-летний основатель и исполнительный председатель ВЭФ швейцарец Клаус Шваб пригласил Трампа выступить, обратившись со словами: "Я отдаю себе отчет в том, что ваше сильное руководство некоторые подвергают неправильному толкованию, поэтому очень важно, чтобы мы, присутствующие здесь, услышали вас непосредственно".

Трамп выступал на протяжении примерно 20 минут и, что называется, "без бумажки". Доклад начался с успехов, которые американская экономика достигла с момента избрания Трампа президентом. Он напомнил, что за этот год в Америке создано более 2,4 млн рабочих мест, безработица находится на самом низком с начала века уровне, а налог на доходы снизился с 35% до 21%.

"Как президент Соединенных Штатов я всегда буду ставить Америку на первое место, как и лидеры других государств должны ставить интересы своих стран на первое место", - сказал он. При этом Трамп подчеркнул, что политика "Америка в первую очередь" не означает, что Соединенные Штаты будут работать в одиночку. В то же время, глава Белого дома заявил, что Вашингтон готов заключать двусторонние торговые соглашения с любыми другими государствами ради создания системы торговли, которая работала бы не только для США, но и для всего мира.

Что подумали инвесторы

Публика аплодировала самой ожидаемой речи недели сидя и непродолжительно. "Я думаю, что за год реакция бизнеса на Трампа трансформировалась от отторжения до такого осторожного интереса", - поделился с ТАСС анонимно один из российских банковских бизнесменов из зала.

В то же время, замечали собеседники ТАСС, Трамп в очередной раз проявил себя как блестящий оратор, речь которого была проста и понятна. "Это была сильная речь сильного президента. Он был хозяином в своей компании, сейчас он чувствует себя хозяином мира. Он ни с кем не договаривается", - заключил собеседник.

Генеральный директор "Фосагро" Андрей Гурьев увидел в речи Трампа благоприятные для российской экономики сигналы. "Позитивная речь, похожа на road show. Основной меседж, который прозвучал, на мой взгляд, это то, что экономика меняется, восстанавливается и бьет рекорды. Что касается российского бизнеса, то США - огромная страна, идет рост экономики и рынок глобальный, при таком росте экономики будет продолжаться спрос и на наши ресурсы и не только сырьевые. Поэтому с этой точки зрения, это, конечно, важный меседж, то что экономика США будет расти опережающими темпами", - отметил Гурьев.

РФ выполнила свою задачу на форуме

Российская делегация, которую в этом году возглавлял вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, "свою задачу на форуме выполнила, проведены переговоры с иностранными партнерами, в том числе из США".

Среди стран, с делегациями из которых общался Дворкович, он назвал Казахстан, Армению, Киргизию, Перу, Анголу, Турцию, Нидерланды и другие. На этих встречах обсуждалось сотрудничество в энергетике, сельском хозяйстве, высоких технологиях и объединение стандартизации действий.

Насыщенная программа была и у министра экономического развития РФ Максима Орешкина. По его словам, для России в этом году главной была технологическая повестка. Члены российской делегации участвовали в большом количестве дискуссий на площадке форума и обсуждали новые тренды в технологических решениях. Главное, по словам министра, что Россия постепенно присоединяется к различным глобальным инициативам.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который вошел в список самых влиятельных персон Давоса, отметил, что на форуме царил серьезный оптимизм по поводу перспектив роста мировой экономики. "Даже звучали осторожные мнения, что люди будут чувствовать себя также хорошо, как в 2006 году, до того, как случился большой кризис", - сказал Дмитриев.

По его словам, в Давосе обсуждалась и роль России в мировой экономике, в частности, участники форума увидели, что Россия усилила свои позиции на Ближнем Востоке и играет важную роль в разрешении всех мировых конфликтов.

"Но мы живем в мире, когда фактически любой контакт с Россией атакуется, очень много было обсуждений, как выходить из этой ситуации. Решение очень простое - продолжать бизнес-диалог", - сказал он.

Министр энергетики РФ Александр Новак провел на форуме всего один день, но он получился сверхпродуктивным у чиновника. Помимо двусторонних встреч, глава Минэнерго принял участие в панельной дискуссии с министром энергетики Саудовской Аравии Халедом аль-Фалехом и американским визави Риком Перии, на которой их мнения совпали в том, что рост добычи сланцевой нефти не приведет к перенасыщению нефтяного рынка и, как следствие, дестабилизации цен.

Традиционно на полях форума прошли деловые завтраки "ВТБ Капитал" и Сбербанка, на которые обычно приглашаются самые прогрессивные предприниматели современности. Глава Сбербанка Герман Греф в этот раз привез на завтрак робота Софию, которая запомнилась публике дорогой дизайнерской блузкой и фразой "Встретимся на склонах, Герман".

Часть сессий российской повестки прошли на площадке Русского дома, где участники делегации могли не только организовать деловые встречи, но и пообщаться вечером в неформальной обстановке за бокалом вина под русские романсы. Без блинов с икрой и шампанского не обошлось.

Домогательства, медитация и инновации

48-й по счету альпийский форум предложил своим участникам свыше четырехсот сессий, посвященных, без преувеличения, всем отраслям жизни и интересам, которые преследуют человечество в современном мире. Политические и экономические сессии были разбавлены диалогами на тему здорового питания и диет, гипнозу, роли женщин в бизнесе и политике.

Некоторые сессии отражали самую актуальную тематику, как например "Как остановить сексуальные домогательства" и "Нам нужно поговорить об ЛГБТ-идентификации".

В церемонии открытии форума приняли участие музыкант Элтон Джон, актриса Кейт Бланшетт и звезда Болливуда Шах Рух Хан, которые получили награды Crystal Awards за свою социальную активность и благотворительную работу.

Чтобы участники форума чувствовали себя энергичными в течение всего дня, каждое утро с 8 утра до половины девятого проходили занятия по медитации.

Давос не был бы глобальным форумом, если бы сама площадка не демонстрировала самые прогрессивные достижения в области охраны окружающей среды и энергосбережения.

Так, участников форума на входе встречала табличка с заявлением о том, что весь персонал форума приезжает на работу из Женевы на поездах, которые работают на источниках возобновляемой энергии. Даже туалетные комнаты конгресс-центра были оснащены "умными" японскими унитазами, которыми можно было управлять с помощью сенсорного девайса, установленного в кабинке.

Участникам форума предлагалось испытать опыт погружения в виртуальную реальность, на 30 минут почувствовать себя женщиной-шаманом, а также отсканировать отпечаток своего пальца, изображение которого затем появлялось на большом экране и пульсировало в такт сердцебиению наряду с отпечатками других участников, пожелавших таким образом оставить свой след в работе самого глобального форума в мире.