Губернаторы трех штатов подадут в суд на Трампа в связи с налоговой реформой

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /ТАСС/. Губернаторы трех штатов - Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута - намерены подать в суд на администрацию президента США Дональда Трампа в связи с принятием по ее инициативе закона о налоговой реформе. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в пятницу на официальном сайте губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

Как следует из документа, жители указанных штатов после изменения налогового законодательства лишатся целого ряда налоговых льгот и возможности частично вернуть выплаченные ранее налоги. По оценке Куомо, жители штата Нью-Йорк в итоге потеряют около $14 млрд.

На пресс-конференции в пятницу Куомо заявил, что он и губернаторы Нью-Джерси и Коннектикута "намерены работать вместе для формирования коалиции из ряда штатов, чтобы бросить этому [налоговой реформе] вызов в суде". Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи, в свою очередь, указал, что иск против республиканской администрации Трампа, вероятнее всего, будет подан в течение нескольких недель. В какой именно суд, пока не решено, уточнил губернатор Коннектикута Дэн Мэллой.

Куомо, Мерфи и Мэллой принадлежат к Демократической партии США. Штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут на выборах президента США традиционно поддерживают кандидатов от демократов.

Трамп 22 декабря прошлого года подписал закон о внесении множества серьезных поправок в налоговый кодекс. Реформа считается крупнейшей за последние 30 лет. Она, в частности, предполагает снижение налогов для бизнеса.