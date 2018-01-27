США хотят сократить экологические требования к своим инфраструктурным проектам

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Белый дом планирует сократить требования по охране окружающей среды при реализации своих инфраструктурных проектов. Об этом сообщила в пятницу газета Washington Post, в распоряжение которой попал соответствующий законопроект.

В нем говорится, что подобный шаг необходим для упрощения строительства дорог, мостов и трубопроводов по всей стране. Возведение этих объектов будет проходить в рамках программы инфраструктурной модернизации США стоимостью $1,7 трлн, которую американский лидер Дональд Трамп представит на следующей неделе.

Постановление изменит процесс утверждения властями проектов прокладки маршрутов трубопроводов и строительства стены на границе с Мексикой. Оно также будет регулировать возможность Национальной парковой службы препятствовать планам развития инфраструктуры в местах, подобных Большому каньону в штате Аризона.

По данным газеты, представители вашингтонской администрации обсуждали эту инициативу с законодателями и торговыми ассоциациями. Они подчеркнули, что готовы внести изменения в законопроект, чтобы получить достаточно голосов для его одобрения в Конгрессе.

"Мы не намерены прекращать охранять окружающую среду", - отметил директор отдела инфраструктуры Белого дома Алекс Херготт. Представители исполнительной власти назвали инициативу "дискутируемым проектом закона".