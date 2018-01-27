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Власти Татарстана планируют начать строительство ВСМ с участка Казань - Нижний Новгород

Экономика и бизнес
27 января, 14:04 UTC+3 НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ Татарстан/ 27, января. /ТАСС

Строительство высокоскоростной магистрали начнется в 2018 году

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НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ/ Татарстан/, 27 января. /ТАСС/. Строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Казань оптимально начинать с участка Казань - Нижний Новгород, считает министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Ленар Сафин.

"Оптимальным будет начать строительство ВСМ с участка Казань - Нижний Новгород. Так как между Москвой и Нижним Новгородом уже курсирует скоростной "Сапсан", - сказал Сафин в субботу в ходе итоговой коллегии ведомства.

Он также рассказал, что заказчик проекта ВСМ Москва - Казань, ОАО "Скоростные магистрали", завершает проектно- изыскательские работы по участку Чебоксары - Казань - материалы готовятся для сдачи в Главгосэкспертизу России. Министр добавил, что все вопросы по проектно-изыскательским работам на территории Татарстана решены. В рамках реализации проекта ВСМ утверждена документация по планировке территории, заказчик проекта провел общественные слушания.

Ранее первый замглавы ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Александр Мишарин сообщал, что строительство ВСМ Москва - Казань начинается в 2018 году. Участок Москва - Казань в будущем может стать частью высокоскоростной магистрали Москва - Пекин, стоимость строительства которой оценивается в 7 трлн рублей, и проекта "Шелковый путь", который свяжет Китай с рынками Европы и Ближнего Востока. Как сообщал ранее президент РЖД Олег Белозеров, она может быть запущена в эксплуатацию до 2022-2023 годах.

Китай намерен предоставить 400 млрд рублей на проект ВСМ Москва - Казань в кредит на 20 лет, более 100 млрд рублей - в качестве взноса в уставный капитал специальной проектной компании.

Протяженность ВСМ Москва - Казань составит около 770 км, скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч, на трассе будут организованы остановки через каждые 50-70 км. Время в пути от Москвы до Казани по ВСМ составит 3,5 часа против нынешних 14 часов.

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