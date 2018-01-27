Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 55.83
€ 69.61
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дворкович считает, что форум в Давосе сближает подходы к решению глобальных проблем

Экономика и бизнес
27 января, 14:24 UTC+3 СКОЛКОВО область/ 27, января. /ТАСС

Вице-премьер РФ отметил, что российская делегация посещает форум, чтобы "завязать новые контакты и закрепить старые связи, чтобы рассказать о своих планах и послушать планы других"

Поделиться
Материал из 1 страницы

СКОЛКОВО /Московская область/, 27 января. /ТАСС/. Всемирный экономический форум в Давосе подтвердил наличие открытых возможностей для общения разных стран и компаний, результатом которого становится сближение подходов к решению глобальных проблем. Такое мнение высказал журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, который возглавлял российскую делегацию на этом форуме.

Смотрите также

Главные цитаты экономического форума в Давосе

"Мне кажется, что этот форум еще раз подтвердил возможности для открытого общения между странами, компаниями, у которых изначально могут быть разные позиции, но которые могут найти близкие подходы, близкие точки зрения к решению глобальных проблем, а также частных вопросов", - сказал он.

По словам Дворковича, российская делегация ездит на форум в Давосе, чтобы завязать новые контакты и закрепить старые связи, чтобы рассказать о своих планах и послушать планы других. "Считаем, что не менее важной площадкой является и Петербургский экономический форум - прежде всего для глобального бизнеса, для обсуждения глобальных экономических проблем. В Давосе больше именно политиков, руководителей самых разных стран, которые имеют возможность провести переговоры и неформально пообщаться", - добавил Дворкович.

О форуме

Форум в Давосе проходил с 23 по 26 января, его ключевой темой стала четвертая промышленная революция. Возглавил российскую делегацию вице-премьер Аркадий Дворкович. В работе форума с российской стороны принимали участие представители различных органов власти и бизнеса. На ключевой международной консультационной площадке обсудили современные глобальные вызовы, будущее политики, экономики, цифровых технологий.

Фонд "Росконгресс" организовал в рамках форума работу "Русского дома", который стал официальной российской резиденцией в Давосе. Для участников форума там была организована насыщенная деловая программа. Основная цель "Русского дома" - показать открытость России к диалогу и сотрудничеству для достижения успеха в бизнесе. ТАСС являлся генеральным информационным партнером "Русского дома" в Давосе.

О ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 24-26 мая 2018 года. Организатором крупнейшего экономического мероприятия страны выступает фонд "Россконгресс".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Экономический форум в Давосе - 2018
Страны
Россия Швейцария
Персоны
Дворкович, Аркадий Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сурков: новые предложения США по Украине выглядят реализуемыми
2
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
3
"Скандал - высшая форма рекламы": мнения зрителей о фильме "Смерть Сталина"
4
Почему японцы готовы выходить на пенсию после 70 лет
5
Старейший практикующий хирург России — о боге, Сталине, соевых пирожных и любви к делу
6
Спортсмены РФ подпишут декларацию, предполагающую отлучение от ОИ за нарушение правил МОК
7
Биатлонистка Юрлова-Перхт заявила, что Олимпиада для нее не имеет ничего общего со спортом
Темы дня
Новости партнеров
Реклама