Дворкович считает, что форум в Давосе сближает подходы к решению глобальных проблем

СКОЛКОВО /Московская область/, 27 января. /ТАСС/. Всемирный экономический форум в Давосе подтвердил наличие открытых возможностей для общения разных стран и компаний, результатом которого становится сближение подходов к решению глобальных проблем. Такое мнение высказал журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, который возглавлял российскую делегацию на этом форуме.

"Мне кажется, что этот форум еще раз подтвердил возможности для открытого общения между странами, компаниями, у которых изначально могут быть разные позиции, но которые могут найти близкие подходы, близкие точки зрения к решению глобальных проблем, а также частных вопросов", - сказал он.

По словам Дворковича, российская делегация ездит на форум в Давосе, чтобы завязать новые контакты и закрепить старые связи, чтобы рассказать о своих планах и послушать планы других. "Считаем, что не менее важной площадкой является и Петербургский экономический форум - прежде всего для глобального бизнеса, для обсуждения глобальных экономических проблем. В Давосе больше именно политиков, руководителей самых разных стран, которые имеют возможность провести переговоры и неформально пообщаться", - добавил Дворкович.

О форуме

Форум в Давосе проходил с 23 по 26 января, его ключевой темой стала четвертая промышленная революция. Возглавил российскую делегацию вице-премьер Аркадий Дворкович. В работе форума с российской стороны принимали участие представители различных органов власти и бизнеса. На ключевой международной консультационной площадке обсудили современные глобальные вызовы, будущее политики, экономики, цифровых технологий.

Фонд "Росконгресс" организовал в рамках форума работу "Русского дома", который стал официальной российской резиденцией в Давосе. Для участников форума там была организована насыщенная деловая программа. Основная цель "Русского дома" - показать открытость России к диалогу и сотрудничеству для достижения успеха в бизнесе. ТАСС являлся генеральным информационным партнером "Русского дома" в Давосе.

О ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 24-26 мая 2018 года. Организатором крупнейшего экономического мероприятия страны выступает фонд "Россконгресс".