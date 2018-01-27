Минтранс может до июля внести в кабмин положения перехода на концессию с аэропортами

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ /Татарстан/, 27 января, /ТАСС/. Министерство транспорта РФ планирует в первой половине 2018 года внести в правительство основные положения концессионных соглашений с аэропортами Москвы. Об этом журналистам сообщил министр транспорта Максим Соколов.

"Мы в первом полугодии должны внести основные положения в правительство РФ", - сообщил он.

Как ранее сообщила газета "Коммерсантъ", к середине марта правительство должно выпустить постановление об условиях подписания между аэропортами Москвы и государством концессионных соглашений по развитию инфраструктуры. Документ обсуждался в Минтрансе в конце 2017 года.

Концессионные соглашения должны прийти на смену договорам аренды аэродромного имущества. Более того, благодаря концессионным договорам операторы аэродромов смогут самостоятельно инвестировать в развитие аэродромной инфраструктуры.

Как пояснял ранее источник ТАСС, знакомый с предварительным соглашением, обсуждается вопрос о том, как планируется возмещать операторам затраты на развитие инфраструктуры для государства. По данным "Коммерсанта", в качестве источника возмещения расходов на концессии все аэропорты Московского авиаузла на совещаниях говорят о сборах за взлетно-посадочные операции.

Аэропорт Домодедово в рамках перехода на использование аэродрома по концессии планирует до 2055 года построить еще шесть взлетно-посадочных полос.