Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 55.83
€ 69.61
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дворкович пообещал минимальные расходы на Expo 2025 в Екатеринбурге в случае победы

Экономика и бизнес
27 января, 15:11 UTC+3 СКОЛКОВО область/ 27, января. /ТАСС

При этом вице-премьер полагает, что проект должен выйти на окупаемость в течение последующих за проведением выставки лет

Поделиться
Материал из 1 страницы

СКОЛКОВО /Московская область/, 27 января. /ТАСС/. Расходы федерального бюджета на проведение Всемирной выставки Expo 2025 в Екатеринбурге в случае победы в конкурсе в ноябре будут минимальны. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Hackaton 2025 вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Смотрите также
Expo 2010 в Шанхае

Всемирные выставки Expo. Досье

"С нашей точки зрения федеральные расходы будут минимальными. При этом они вообще не связаны с тем, будет Expo или нет, - речь идет об инфраструктуре, которая нужна Екатеринбургу и окрестностям в любом случае", - сказал он.

По словам Дворковича, расходы из регионального бюджета также будут в любом случае. "Городу нужна лучшая городская среда, благоустройство местных дорог, улиц, лучшие школы, медицинские учреждения", - пояснил он.

Вице-премьер РФ полагает, что проект Expo 2025 должен выйти на окупаемость в течение последующих за проведением выставки лет. "Поэтому я уверен, что большая часть расходов на сооружение зданий и окружающей среды может финансироваться частными инвестициями", - пояснил он.

Как отметил Дворкович, проект по организации Expo 2025 в Екатеринбурге должен быть амбициозным и интересным для людей. При этом, по мнению вице-премьера, проведение выставки в Екатеринбурге должно быть дешевле, чем, например, в Осаке, но при этом город должен стать не менее эффективным и умным. "Осака - один из самых дорогих городов мира. Мы просто себе позволить не можем такой дороговизны жизни для наших людей, а также для наших гостей", - пояснил он.

Зампред правительства РФ рассказал, что новые районы Екатеринбурга будут соответствовать концепции более удобного и понятного на "тактильном" уровне города. "Желательно, конечно, чтобы это произошло в привязке к Expo, чтобы мы выиграли и показали всему миру. Но даже если не выиграем - все равно сделаем", - добавил он.

Expo 2025

Ранее глава заявочного комитета комитета Expo 2025 Светлана Сагайдак говорила, что расходы на проведение Expo 2025 в Екатеринбурге в случае победы могут составить около 100 млрд рублей. Более детальный расчет будет проведен, если Екатеринбург победит, уточнила она. При этом после проведения выставки в Екатеринбурге останется инфраструктура "города будущего".

Всемирные выставки Expo проводятся раз в пять лет, предыдущая проходила в 2015 году в Милане. Екатеринбург боролся за право организовать у себя Expo 2020, однако победу одержал Дубай. Помимо Екатеринбурга, на организацию Expo 2025 претендуют Париж, Осака и Баку. Место проведения выставки будет определено в ноябре 2018 года во французской столице.

Тема, заявленная Екатеринбургом на конкурсе за право принять Expo 2025 - "Меняя мир: инклюзивные инновации для наших детей и будущих поколений".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Дворкович, Аркадий Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сурков: новые предложения США по Украине выглядят реализуемыми
2
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
3
"Скандал - высшая форма рекламы": мнения зрителей о фильме "Смерть Сталина"
4
Почему японцы готовы выходить на пенсию после 70 лет
5
Старейший практикующий хирург России — о боге, Сталине, соевых пирожных и любви к делу
6
Спортсмены РФ подпишут декларацию, предполагающую отлучение от ОИ за нарушение правил МОК
7
Биатлонистка Юрлова-Перхт заявила, что Олимпиада для нее не имеет ничего общего со спортом
Темы дня
Новости партнеров
Реклама