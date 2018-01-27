Дворкович пообещал минимальные расходы на Expo 2025 в Екатеринбурге в случае победы

СКОЛКОВО /Московская область/, 27 января. /ТАСС/. Расходы федерального бюджета на проведение Всемирной выставки Expo 2025 в Екатеринбурге в случае победы в конкурсе в ноябре будут минимальны. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Hackaton 2025 вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"С нашей точки зрения федеральные расходы будут минимальными. При этом они вообще не связаны с тем, будет Expo или нет, - речь идет об инфраструктуре, которая нужна Екатеринбургу и окрестностям в любом случае", - сказал он.

По словам Дворковича, расходы из регионального бюджета также будут в любом случае. "Городу нужна лучшая городская среда, благоустройство местных дорог, улиц, лучшие школы, медицинские учреждения", - пояснил он.

Вице-премьер РФ полагает, что проект Expo 2025 должен выйти на окупаемость в течение последующих за проведением выставки лет. "Поэтому я уверен, что большая часть расходов на сооружение зданий и окружающей среды может финансироваться частными инвестициями", - пояснил он.

Как отметил Дворкович, проект по организации Expo 2025 в Екатеринбурге должен быть амбициозным и интересным для людей. При этом, по мнению вице-премьера, проведение выставки в Екатеринбурге должно быть дешевле, чем, например, в Осаке, но при этом город должен стать не менее эффективным и умным. "Осака - один из самых дорогих городов мира. Мы просто себе позволить не можем такой дороговизны жизни для наших людей, а также для наших гостей", - пояснил он.

Зампред правительства РФ рассказал, что новые районы Екатеринбурга будут соответствовать концепции более удобного и понятного на "тактильном" уровне города. "Желательно, конечно, чтобы это произошло в привязке к Expo, чтобы мы выиграли и показали всему миру. Но даже если не выиграем - все равно сделаем", - добавил он.

Expo 2025

Ранее глава заявочного комитета комитета Expo 2025 Светлана Сагайдак говорила, что расходы на проведение Expo 2025 в Екатеринбурге в случае победы могут составить около 100 млрд рублей. Более детальный расчет будет проведен, если Екатеринбург победит, уточнила она. При этом после проведения выставки в Екатеринбурге останется инфраструктура "города будущего".

Всемирные выставки Expo проводятся раз в пять лет, предыдущая проходила в 2015 году в Милане. Екатеринбург боролся за право организовать у себя Expo 2020, однако победу одержал Дубай. Помимо Екатеринбурга, на организацию Expo 2025 претендуют Париж, Осака и Баку. Место проведения выставки будет определено в ноябре 2018 года во французской столице.

Тема, заявленная Екатеринбургом на конкурсе за право принять Expo 2025 - "Меняя мир: инклюзивные инновации для наших детей и будущих поколений".