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Более 2,3 тыс. молодых людей нашли работу в КЧР в 2017 году

Экономика и бизнес
27 января, 16:03 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 27, января. /ТАСС

В 2016 году служба занятости республики трудоустроила 2003 человека в возрасте до 30 лет

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ЧЕРКЕССК, 27 января. /ТАСС/. Служба занятости Карачаево-Черкесии (КЧР) в 2017 году устроила на работу 2,3 тыс. молодых людей, что на 18% больше по сравнению с 2016 годом, сообщила ТАСС начальник отдела занятости, профобучения и профессиональной ориентации Ксана Узденова.

"В прошлом году за содействием в поиске подходящей работы к нам обратились 4098 молодых людей в возрасте до 30 лет или 38% от общего количества обратившихся, трудоустроены 2363 граждан этой категории, в 2016 году этот показатель был 2003 человека. Показатель трудоустройства молодежи в 2017 году на 8,2% выше, чем других групп населения", - сказала Узденова.

Она отметила, что в последние годы в республике отмечается более взвешенный подход при выборе профессии. "Молодежь начала учитывать потребность рынка труда при выборе профессии, и это очень правильный подход", - добавила собеседник агентства.

По данным службы занятости КЧР, в 2017 году 16 молодых людей открыли небольшое дело в сфере торговли, перевозки грузов и предоставления услуг, получив по программе самозанятости населения по 58,8 тыс. рублей. Около 300 безработных жителей республики из числа молодежи при содействии службы занятости прошли профессиональное обучение по востребованным на рынке труда специальностям, в частности по таким, как водитель, повар, слесарь, парикмахер.

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