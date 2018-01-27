Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 55.83
€ 69.61
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новак заявил, что санкции США не нанесут вреда энергетике РФ

Экономика и бизнес
27 января, 16:06 дата обновления: 27 января, 16:16 UTC+3 область/ 27, января. /ТАСС

По мнению министра энергетики, рестрикции лишь создают новый стимул для развития

Поделиться
Материал из 1 страницы
Министр энергетики России Александр Новак

Министр энергетики России Александр Новак

© Александр Щербак/ТАСС

СКОЛКОВО /Московская область/, 27 января. /ТАСС/. Санкции США не несут вреда для отечественной промышленности, а только создают дополнительные возможности для развития. Такое мнение журналистам высказал министр энергетики России Александр Новак.

Смотрите также
Здание министерства финансов США

Санкции США в отношении России. Досье

"Наши компании продолжают работать, показатели улучшаются, и в 2017 году по итогам года у нас достигнут очень хороший показатель, и санкции лишь создает нам дополнительные возможности для развития отечественной промышленности", - сказал Новак.

Как отметил министр, санкции вызывают сожаление.

"Такие методы, действия - это рудимент. Они не создают основы для развития рынка, конкуренции, противоречат правилам ВТО, способствуют тому, чтобы создавать условия для продвижения товаров и услуг компаний тех стран, которые вводят санкции. Хотя на самом деле, как показывает практика, эти компании только получают убытки и, наоборот, сами страдают. То есть санкции не достигают тех целей, с которыми вводятся, а скорее, это политический шаг", - сказал глава Минэнерго.

Министр также заявил, что в целом санкции не влияют на развитие отечественной энергетики. "Санкции сейчас действуют на ТРИЗы (добычу трудноизвлекаемых запасов - прим. ТАСС), шельфовую добычу и другие направления, то есть они продублировали те санкции, которые ранее были. Нашим компаниям предстоит это оценить, но работают они в этих условиях с 2014 года, и мы видим, что санкции не влияют на деятельность наших компаний, а только создают дополнительные проблемы для развития взаимоотношений между нашими двумя странами и компаниями", - добавил Новак.

В то же время министр заявил, что возглавляемое им ведомство ждет от Вашингтона разъяснений касательно введенных санкций против заместителя министра энергетики РФ Андрея Черезова и директора департамента Минэнерго Евгения Грабчака.

Смотрите также

Россия оставляет за собой право ответить на новые санкции США

В Госдуме считают, что расширение санкций США не нанесет серьезного вреда экономике РФ

Дворкович считает новые санкции со стороны США безосновательными

"Мы считаем это абсолютно незаконным, никаких аргументов нам не было представлено. Будем ждать каких-то разъяснений по этому поводу. Люди работают, выполняют свои функции, государственные функции, продолжают трудиться, и такие запреты создают только дополнительное напряжение", - подчеркнул Новак.

Минфин США в пятницу расширил число российских компаний и физических лиц, на которых распространяется действие санкций, введенных из-за ситуации на Украине. В обновленный санкционный список, в частности, включены компании и люди, якобы причастные к поставке турбин германского концерна Siemens в Крым. Это компания Алексея Мордашова "Силовые машины", структура госкорпорации "Ростех" "Технопромэкспорт" и ее гендиректор Сергей Топор-Гилка, а также Черезов и Грабчак.

Ранее Черезов, Грабчак, Топор-Гилка, ОАО и ООО "Технопромэкспорт" были включены в санкционный список Евросоюза из-за скандала вокруг поставок газовых турбин Siemens в Крым.

"Технопромэкспорт" подал иск в Европейский суд юстиции против Совета ЕС, требуя отменить эти санкции. Согласно опубликованному уведомлению суда в Официальном журнале ЕС, иск зарегистрирован 17 октября 2017 года. Отдельный иск зарегистрирован персонально от главы "Технопромэкспорта" Топор-Гилки, который требует исключить свою фамилии из санкционного списка ЕС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине Санкции в отношении России
Страны
США Россия Украина
Персоны
Новак, Александр Валентинович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сурков: новые предложения США по Украине выглядят реализуемыми
2
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
3
"Скандал - высшая форма рекламы": мнения зрителей о фильме "Смерть Сталина"
4
Почему японцы готовы выходить на пенсию после 70 лет
5
Старейший практикующий хирург России — о боге, Сталине, соевых пирожных и любви к делу
6
Спортсмены РФ подпишут декларацию, предполагающую отлучение от ОИ за нарушение правил МОК
7
Биатлонистка Юрлова-Перхт заявила, что Олимпиада для нее не имеет ничего общего со спортом
Темы дня
Новости партнеров
Реклама