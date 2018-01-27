Первый официальный дилерский центр Ford открылся в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 27 января. /ТАСС/. Официальный дилерский центр Ford появился в Дагестане. Это первый подобный центр на территории республики, созданный при содействии Корпорации развития Дагестана, сообщила ТАСС в субботу руководитель пресс-службы Корпорации развития Дагестана Сабина Алиева.

"Новый центр Ford по продаже автомобилей и сервисному обслуживанию открылся в Махачкале 27 января при содействии Корпорации развития Дагестана. Здесь создано около 20 рабочих мест", - сказала Алиева.

В новом центре можно приобрести автомобиль по ценам от производителя, провести диагностику и другие виды работ, предусмотренные требованиями техобслуживания, сообщила Алиева.

"Центр укомплектован современным оборудованием и инструментами, что позволяет выполнять ремонт качественно и в короткие сроки. Все виды работ проводятся с предоставлением гарантийного срока. Сервисный центр прошел всю сертификацию услуг и входит в список зарегистрированных дистрибьютеров автомобильной марки", - добавила собеседница агентства.

Сабина Алиева отметила, что Корпорация развития Дагестана готова к сотрудничеству и оказанию финансового содействия предпринимателям, желающим открыть собственный бизнес по франшизе любой из всемирно известных компаний в сфере услуг, питания, торговли одеждой.

ОАО "Корпорация развития Дагестана" создано летом 2013 года с целью развития инвестиционной среды за счет привлечения инвесторов и участия в реализации производственных и инфраструктурных проектов на территории республики.

Главными приоритетами корпорации, как сообщается на сайте компании, являются содействие реализации государственной программы, направленной на развитие Северо-Кавказского федерального округа и Дагестана, привлечение в регион инвестиций и создание новых рабочих мест.