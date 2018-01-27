Мантуров: пересмотр прогноза Moody's должен дать рост инвестиций в экономику РФ

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Пересмотр прогноза Moody's должен привести к увеличению объема инвестиций в экономику РФ даже при условии санкций. Об этом сказал ТАСС министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Повышение прогноза, даже при условии введения новых санкций, должно увеличить объемы инвестиций в нашу экономику. При этом формирование стабильных условий ведения бизнеса остается одним из приоритетных направлений нашей деятельности", - сказал он.

Министр отметил, что улучшение прогноза было ожидаемо.

"Улучшение прогноза Moody's по суверенному рейтингу со стабильного на позитивный ожидалось уже давно. Страна успешно справилась с инфляцией, рубль постепенно набирает силу, а цены на нефть стабильно растут уже несколько недель. <...> За прошлый год на фоне укрепления рубля российская обрабатывающая промышленность усилила позиции на внутреннем рынке, что находит свое отображение в снижении доли импорта в потреблении. Кроме того, меры поддержки, реализуемые министерством, также оказали позитивное влияние на промышленное производство", - сказал Мантуров, добавив, что увеличение объемов инвестиций в экономику позволит продолжить активное развитие отрабатывающих отраслей промышленности и начать реализацию новых крупных проектов.

Международное рейтинговое агентство Moody's 26 января улучшило прогноз по суверенному рейтингу РФ со стабильного на позитивный, подтвердив его на уровне "Вa1".

В числе причин улучшения прогноза РФ Moody's называло рост экономической и фискальной устойчивости, а также успешное преодоления периода низких цен на нефть. Как отметили эксперты агентства, среднесрочная макроэкономическая перспектива России также лучше, чем прогнозировалось год назад, когда Moody's изменило прогноз по рейтингу на стабильный с отрицательного.