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Заместитель госсекретаря США обсудит в Ираке вопросы восстановления страны

Экономика и бизнес
27 января, 23:22 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 27, января. /ТАСС

В Госдепартаменте отмечают, что визит Джона Салливана призван укрепить долгосрочное партнерство двух стран

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ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан отбывает в субботу в Ирак для обсуждения там вопросов восстановления страны. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

"Салливан возглавляет межведомственную делегацию, которая примет участие в заседании координационного комитета, - отмечается в распространенном заявлении. - Этот визит призван укрепить наше долгосрочное партнерство с Ираком и иракским народом. Основное внимание в ходе обсуждений первый заместитель госсекретаря уделит расширению американо-иракских экономических связей и увеличению объема иностранных инвестиций для содействия реконструкции Ирака".

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Салливан проведет встречи в Багдаде и Эрбиле "с иракскими официальными лицами для обсуждения совместных усилий, нацеленных на окончательную победу над группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), реализацию приоритетных стратегических задач в регионе, проведение выборов в Ираке и достижение прогресса в развитии Иракского Курдистана", говорится в заявлении.

Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, который является областью этнического расселения курдов на севере и северо-востоке страны в провинциях Дахук, Сулеймания и Эрбиль. 25 сентября прошлого года в Иракском Курдистане, статус автономии которого закреплен в Конституции Ирака, прошел референдум о независимости. Местная Высшая избирательная комиссия объявила, что свыше 90% участвовавших в плебисците высказались за отделение. Правительство в Багдаде не признает результатов голосования.

Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади, выступая 24 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе, объявил, что руководство Иракского Курдистана согласилось передать контроль над нефтяными месторождениями региона центральному правительству в Багдаде. "У нас есть шанс разрешить все противоречия с курдским регионом, связанные с нефтью и бюджетом, за столом переговоров", - привел слова премьера телеканал Al-Mayadeen.

Салливан в период с 2010 по 2016 год занимал пост председателя специального правительственного комитета по налаживанию экономических отношений США и Ирака.

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