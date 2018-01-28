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Минтруд ожидает сокращения числа безработных в России в 2018 году почти на 100 тыс.

Экономика и бизнес
28 января, 0:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС

Согласно данным ведомства, 3,9 млн человек классифицировались как безработные в декабре 2017 года

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МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Число безработных россиян в текущем году может сократиться почти на 100 тыс. человек - с нынешних 3,9 млн до 3,8 млн, сообщается в материалах Минтруда, подготовленных по запросу ТАСС к Всемирному дню безработных.

Всемирный день защиты и помощи безработным отмечается 28 января для привлечения внимания к проблемам безработицы в мире.

"В декабре 2017 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, проводимого Росстатом, 3,9 млн человек или 5,1% рабочей силы классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)", - рассказали ТАСС в Минтруде.

В ведомстве отметили, что, по прогнозу Минэкономразвития, общая численность безработных в 2018 году составит 3,8 млн человек, а уровень общей безработицы - 5%.

Устаревшее пособие

На данный момент в органах службы занятости в качестве безработных официально зарегистрированы 747 тыс. человек. Они получают ежемесячное пособие по безработице. Максимальный размер пособия составляет 4900 рублей, а минимальный - 950 рублей.

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Минтруд предлагает усовершенствовать критерии назначения и выплаты этого вида пособия. Соответствующий проект закона в настоящее время проходит согласование с профсоюзами и работодателями, добавили в министерстве.

"Данный законопроект предусматривает изменение категорий граждан, признанных в установленном порядке безработными, которым осуществляется выплата пособия по безработице, сроков выплаты пособия по безработице, снижение числа неоднократных регистраций граждан в качестве безработных с целью получения пособия по безработице, а не с целью трудоустройства", - пояснили в ведомстве.

Службы занятости в регионах кроме выплат пособий по безработице могут помочь гражданам в поиске подходящей работы. Так, по состоянию на 17 января 2018 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,4 млн, сообщили в Минтруде.

Также службы занятости могут помочь безработным в профессиональном обучении, получении дополнительного образования или профориентации. Все эти услуги оказываются бесплатно. Кроме того, службы занятости могут оказать финансовую помощь самозанятым, фермерам, индивидуальным предпринимателям при их государственной регистрации в качестве предпринимателя.

Безработные, а также члены их семей могут получить помощь при переселении в другую местность для трудоустройства.

Работа для инвалидов

С 2018 года службы занятости обязаны оказывать содействие людям с ограниченными возможностями здоровья при трудоустройстве. В 2017 году благодаря работе служб занятости с инвалидами было трудоустроено почти 90 тыс. человек, годом ранее - на 33 тыс. меньше. В ведомстве добавили, что на портале Роструда "Работа в России" есть специальный раздел "Трудоустройство инвалидов".

"На портале имеется возможность выбора вакансии с учетом определенного ограничения функции жизнедеятельности (нарушение слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата и др.). Также реализован голосовой сервис, позволяющий гражданам с ограничениями по зрению пользоваться всем функционалом портала", - пояснили в министерстве.

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