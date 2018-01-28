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СМИ: итоги шестого раунда переговоров по NAFTA зависят от политического руководства США

Экономика и бизнес
28 января, 20:28 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 28, января. /ТАСС

Ранее стало известно, что у Оттавы и Вашингтона возникли непреодолимые трудности по поводу принятия соглашения о североамериканской зоне свободной торговли

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ОТТАВА, 28 января. /ТАСС/. Итоговое решение по шестому раунду переговоров по перезаключению cоглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) между Канадой и США будет зависеть от воли американского политического руководства. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CTV со ссылкой на источники в канадской делегации.

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"Американцы взаимодействуют, они слушают и воспринимают [канадские] предложения, но говорят, что должны их изучить более подробно и получить [одобрение] у политического руководства [США]", - заявил источник на условиях анонимности. Он также добавил, что на переговорах в Монреале между представителями Канады и Соединенных Штатах, в частности, обсуждались вопросы автомобильной промышленности, детали которых не раскрываются.

У Оттавы и Вашингтона в ходе пятого раунда переговоров в ноябре 2017 года, как сообщали СМИ, "возникли непреодолимые трудности" в некоторых вопросах, касающихся автомобильной промышленности и сельского хозяйства. Суть споров стороны не разглашали, но глава канадского МИД Христя Фриланд тогда заявила, что американцы выдвинули такие требования, которые Канада не может принять.

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, США и Мексикой было подписано в 1992 году и вступило в силу в 1994 году. NAFTA считается одним из крупнейших экономических объединений Западного полушария. Трамп хочет пересмотреть договор, так как из-за него, по мнению американского лидера, США потеряли более четверти всех своих рабочих мест в промышленности.

Шестой раунд консультаций по НАФТА завершится 29 января. Об их итогах прессе заявит глава МИД Канады Фриланд, а также представители американской и мексиканской делегаций.

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Персоны
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