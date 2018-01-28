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Танкер с СПГ из РФ пришвартовался в порту под Бостоном

Экономика и бизнес
28 января, 21:43 дата обновления: 28 января, 22:45 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 28, января. /ТАСС

Представители американской Береговой охраны не знают, когда начнется разгрузка

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НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /ТАСС/. Французский танкер Gaselys со сжиженным природным газом (СПГ) российского происхождения, несколько дней стоявший на рейде в акватории Бостона (штат Массачусетс), пришвартовался в воскресенье к берегу - к СПГ-терминалу Эверетт. Эту информацию подтвердили ТАСС в Береговой охране США.

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"Это судно было доведено [буксирами] в порт сегодня. Да, название танкера - Gaselys", - заявил представитель отделения Береговой охраны в Бостоне Эндрю Барреси.

"Я знаю, что пару дней танкер стоял на рейде, на расстоянии от берега, сегодня утром его привели в порт. Он бросил якорь, сотрудники Береговой охраны поднялись на борт для проведения стандартной инспекции по безопасности", - уточнил Барреси. Он заверил, что "при проведении инспекции ничего [настораживающего] выявлено не было". Представитель Береговой охраны сказал, что не в курсе, когда начнется разгрузка.

В штаб-квартире французской энергетической компании Engie, которой принадлежит судно, а также в ее американском подразделении ранее ТАСС подтвердили, что Gaselys зайдет в порт Эверетт под Бостоном на этой неделе. Ряд специализированных интернет-сайтов, отслеживающих передвижение морских судов, ошибочно показывали, что танкер должен прибыть в Бостон 23 января, поскольку оперировали устаревшими данными о его маршруте. Эти сведения не учитывали тот факт, что судно в ночь на 19 января развернулось в Атлантическом океане, но затем вновь легло на курс движения к Новой Англии.

Судно Gaselys привезло партию сжиженного природного газа, произведенного в том числе на российском заводе "Ямал СПГ" и доставленного впоследствии в терминал Isle of Grain. Проект "Ямал СПГ" реализуется на базе Южно-Тамбейского месторождения (полуостров Ямал) и предполагает запуск трех технологических очередей по производству СПГ мощностью около 5,5 млн тонн в год каждая. Уже введена в эксплуатацию первая очередь завода. Вторая и третья очереди будут введены в 2018-2019 годах.

В Бостон танкер вышел две недели назад из британского графства Кент, где расположен терминал Isle of Grain. Там в том числе была произведена выгрузка российского СПГ в хранилища терминала. Затем сжиженный газ вновь закачали в танкер, однако эксперты указывают, что это топливо, видимо, перемешалось с другим таким же сырьем, которое хранилось в терминале Isle of Grain.

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