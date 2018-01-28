Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 55.83
€ 69.61
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Газпром" к концу марта представит предложения по разработке газовых месторождений в Иране

Экономика и бизнес
28 января, 21:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС

Ранее Тегеран подписал с компанией меморандумы о взаимопонимании для проведения исследований

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 28 января. "Газпром" заинтересован в разработке четырех газовых месторождений в Иране и может к концу марта представить соответствующие предложения. Об этом, как сообщило в воскресенье агентство Shana, заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

"Иран подписал меморандумы о взаимопонимании с компанией "Газпром" для проведения исследований по проектам разработки газовых месторождений Farzad-A, Farzad-B, North Pars и Kish, а российская компания выразила готовность разрабатывать месторождения", - цитирует агентство слова министра. Как сообщает Shana, "ожидается, что "Газпром" представит результаты своих исследований к концу марта", сказал Зангане.

14 декабря 2017 года стало известно, что "Газпром" подписал дорожную карту по реализации проектов на территории Ирана и меморандум о взаимопонимании и взаимодействии по СПГ-проекту в Иране. При этом в начале ноября прошлого года "Газпром" и NIOC (Национальная иранская нефтяная компания) подписали ряд меморандумов о сотрудничестве в газовой сфере. Документы предусматривают партнерство в области разработки газовых месторождений на территории республики, транспортировки газа и монетизации, в том числе путем сжижения и получения продуктов газохимии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Иран Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
2
Апелляционный суд Англии завершил слушания по делу о долге Украины перед РФ в $3 млрд
3
Почему японцы готовы выходить на пенсию после 70 лет
4
WADA сообщило о возможной проблеме безопасности новых контейнеров для допинг-проб
5
Times: британский министр обороны своими заявлениями по РФ вызвал негодование спецслужб
6
"Скандал - высшая форма рекламы": мнения зрителей о фильме "Смерть Сталина"
7
Что пугает, удивляет и привлекает иностранцев, приехавших учиться в Россию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама