"Газпром" к концу марта представит предложения по разработке газовых месторождений в Иране

ТАСС, 28 января. "Газпром" заинтересован в разработке четырех газовых месторождений в Иране и может к концу марта представить соответствующие предложения. Об этом, как сообщило в воскресенье агентство Shana, заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

"Иран подписал меморандумы о взаимопонимании с компанией "Газпром" для проведения исследований по проектам разработки газовых месторождений Farzad-A, Farzad-B, North Pars и Kish, а российская компания выразила готовность разрабатывать месторождения", - цитирует агентство слова министра. Как сообщает Shana, "ожидается, что "Газпром" представит результаты своих исследований к концу марта", сказал Зангане.

14 декабря 2017 года стало известно, что "Газпром" подписал дорожную карту по реализации проектов на территории Ирана и меморандум о взаимопонимании и взаимодействии по СПГ-проекту в Иране. При этом в начале ноября прошлого года "Газпром" и NIOC (Национальная иранская нефтяная компания) подписали ряд меморандумов о сотрудничестве в газовой сфере. Документы предусматривают партнерство в области разработки газовых месторождений на территории республики, транспортировки газа и монетизации, в том числе путем сжижения и получения продуктов газохимии.