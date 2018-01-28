Суд постановил взыскать с двух компаний в Татарстане 1,74 млрд руб. в пользу Татфондбанка

КАЗАНЬ, 28 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Татарстана постановил взыскать с компаний "Шарт" и "Газовик" в пользу обанкротившегося Татфондбанка около 1,74 млрд рублей, следует из картотеки суда.

Суд принял такое решение в пятницу, 26 января.

"Взыскать солидарно ООО "Шарт", ООО "Газовик" в ПАО "Татфондбанк" 815,9 млн рублей долга, 125,75 млн рублей процентов, 108,3 тыс. рублей расходов по оплате государственной пошлины. Также взыскать с ООО "Шарт" в пользу ПАО "Татфондбанк" 660,6 млн рублей долга, 136,59 млн рублей процентов, 91,7 тыс. рублей расходов по оплате государственной пошлины", - говорится в опубликованных в воскресенье материалах дела.

Иск к компаниям "Шарт", "Газовик" и "Стар бет" с совокупной суммой требований 3,48 млрд рублей Татфондбанк подал 27 сентября 2017 года. Арбитражный суд отказал в удовлетворении требований Татфондбанка к "Стар бет".

ООО "Шарт" расположено в Казани, занимается предоставлением финансовых услуг. ООО "Газовик" находится в Пестречинском районе Татарстана, основным видом деятельности компании является сельское хозяйство. По данным СПАРК, "Газовик" на 100% принадлежит Татфондбанку.

Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у Татфондбанка 3 марта 2017 года, 17 апреля Арбитражный суд Татарстана признал кредитную организацию банкротом. Согласно данным отчетности, на 1 февраля 2017 года Татфондбанк по величине активов занимал 42-е место в банковской системе РФ. По оценкам ЦБ, отрицательный капитал Татфондбанка составил 118,3 млрд рублей.