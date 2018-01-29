В понедельник в США появится "кремлевский доклад" - основа новых санкций против РФ

ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. Администрация США в понедельник, как ожидается, представит Конгрессу так называемый "кремлевский доклад" - список должностных лиц, политиков и крупных предпринимателей с анализом их связей с российскими властями. Эти материалы, предположительно, лягут в основу принятия решений Вашингтоном о новых санкциях как против физических лиц, так и компаний энергетического, оборонного и финансового секторов, а также спецслужб России.

Доклад, по данным СМИ и источников в Конгрессе, будет состоять из открытой и засекреченной частей, учитывая, что в его подготовке участвует директор Национальной разведки. Документ будет направлен в комитеты по иностранным делам обеих палат Конгресса, в банковский и финансовый комитеты Сената, в комитет по финансовым услугам и комитет по доходам и расходам Палаты представителей.

Публичной презентации "кремлевского доклада" не планируется, однако утечки содержания вполне возможны.

Списки и сопутствующие отчеты готовятся в соответствии с требованиями подписанного в августе прошлого года президентом Дональдом Трампом закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Он предусматривает ужесточение односторонних санкций в отношении России, Ирана и КНДР и предостерегает американские и иностранные компании от заключения соглашений о сотрудничестве или контрактов с российскими предприятиями и ведомствами из "оборонного и разведывательного секторов".

При этом публикация доклада и включение в него компаний и отдельных лиц не означает автоматического наложения новых санкций. Однако эксперты говорят, что даже упоминание в докладе может осложнить ведение международного бизнеса для его фигурантов, поскольку иностранные контрагенты и банки могут воспринимать это как дополнительный фактор риска.

Российские чиновники говорили, что публикация "списка олигархов" и возможное введение новых санкций может иметь определенные негативные последствия, однако их масштаб будет невелик для российской экономики.

"Кремлевский доклад"

Принципиально новым моментом в подготовке к ужесточению санкционного режима станет направление администрацией США ряда докладов Конгрессу. Речь прежде всего идет о подготовке минфином вместе с директором Национальной разведки и Госдепартаментом документа с перечнем "иностранных политических фигур высокого ранга и олигархов", имеющих тесные связи с российскими властями. Иными словами, в него должны войти имена тех, кого правительство США считает близкими президенту России Владимиру Путину лицами, оценка их капиталов и возможные свидетельства причастности к коррупции. Более того, законодатели затребовали данные об источниках доходов этих лиц, членов их семей и зарубежных активах.

Но речь идет не только о физических лицах - в "кремлевский доклад", как ожидается, будут включены российские предприятия с государственным участием с указанием того, какую роль они играют в российской экономике. Кроме того, администрации предстоит дать сведения о контактах этих структур с зарубежными партнерами, их активах и инвестициях.

Все это - лишь часть того, что будет содержаться в докладе. Его составители должны проанализировать степень влияния российских компаний с госучастием и видных политических деятелей на ключевые сектора американской экономики - банковскую систему, рынки ценных бумагах, страхования и недвижимости.

Отдельно Госдепартамент и минфин должны описать "возможный эффект от введения ограничений в отношении долговых обязательств и активов российских предприятий с участием государственного капитала, а также включения" их в санкционные списки. Оценке подлежат и последствия применения вторичных санкций против "российских олигархов" и госкомпаний для экономики России, США и их союзников.

Кто попадет в список?

До сих пор неизвестны ни имена физических лиц, ни названия организаций, которые могут войти в список, ни даже их приблизительное число. Оценки СМИ и экспертов разнятся от десятков до нескольких сотен.

Ряд законодателей в свою очередь решили сами подсказать составителям "кремлевского доклада", кто, по их мнению, должен быть добавлен в список. 18 января сенаторы-республиканцы Роджер Уикер, Марко Рубио, Кори Гарднер и Линдси Грэм направили госсекретарю Рексу Тиллерсону письмо с предложением обратить внимание на генерального прокурора России Юрия Чайку и бизнесмена Алишера Усманова.

По сообщению газеты The New York Times, многие российские бизнесмены в последние месяцы якобы пытались активно через разных лоббистов воздействовать на американские власти, чтобы снять риски для себя и своего бизнеса, однако неизвестны ни имена, ни результативность этих усилий.

Как пояснил ранее ТАСС источник в аппарате Конгресса, законодатели требовали представить не конкретный санкционный список, а отчет "о российской элите, об окружении Путина: кто в него входит, каково состояние этих людей и их связи с российским правительством".

"При этом не ставится задача непременно вводить против этих лиц санкции", - подчеркнул специалист. Он добавил, что упоминание в докладе "повышает риск ведения бизнеса с этими людьми, но совершенно не гарантирует, что против них будут введены санкции".

Говоря о персоналиях, источник не исключил появления в списке бизнесменов Геннадия Тимченко, Аркадия и Бориса Ротенбергов и Юрия Ковальчука. Там же, как утверждал этот источник, могут оказаться Чайка, Усманов, совладельцы Альфа- банка Михаил Фридман и Петр Авен.

Между тем представитель аппарата сенатского комитета по иностранным делам ранее подтвердил ТАСС, что на данном этапе для американских законодателей именно закон CAATSA является главным инструментом политики противодействия России, в Конгрессе ждут от администрации выполнения всех прописанных в законе обязательств.

Меры против ОПК и спецслужб

Статья 231 закона гласит, что через 180 дней после его вступления в силу, то есть к 29 января, президент США должен "ввести пять и более санкций" в отношении тех, кто, как установил глава государства, участвует в крупных сделках или иных значительных финансовых операциях "с лицами, входящими в оборонный и разведывательный сектор правительства России или действующими от их имени, в том числе с Главным управлением Генерального штаба Вооруженных сил России и ФСБ".

В рамках применения данной статьи в октябре прошлого года Госдепартамент направил в Конгресс список организаций и ведомств России, сотрудничество с которыми для третьих лиц в перспективе может грозить санкциями. При этом ряд обозначенных в этом "контрольном списке" структур уже давно внесен в черные списки американского министерства финансов. Среди таких фирм и ведомств оказались, в частности, "Алмаз-Антей", Ижевский механический завод, концерн "Калашников", "Рособоронэкспорт", "Уралвагонзавод", корпорации "МиГ", "Сухой", Главное управление Генштаба ВС, ФСБ и СВР.

Перечень санкций, которые теперь обязан применить Трамп, прописан в отдельной статье закона. Всего его авторы разработали 12 вариантов ограничительных мер. К примеру, те, кто работают с перечисленными выше российскими структурами, рискуют потерять доступ к американскому рынку и право на въезд в США.

Под прицелом - энергетические проекты

Как ожидается, новые меры администрация США готовит и против нефтегазового сектора России.

Осенью прошлого года министерство финансов внесло изменения в так называемую директиву № 4 санкционной программы своего отдела по контролю за иностранными активами. Как пояснили тогда представители американской администрации высокого ранга, сделано это было с целью "расширить охват ее запретов до уровня", зафиксированного в CAATSA.

Прежде директива запрещала американцам участвовать в проектах в поддержку геолого-разведочных или добывающих глубоководных работ на шельфе в Арктике на территории России.

Однако модифицированная директива № 4 содержит дополнительные запреты, которые, как ожидается, должны вступить в силу 29 января. Как отметила администрация США, новые рестрикции будут касаться проектов, "у которых есть потенциал добычи нефти в любом районе", а не просто на территории России, как ранее требовали американские власти. Кроме того, обновленные правила будут касаться тех совместных с российским энергетическим сектором проектов, доля компаний из третьих стран в которых составляет "33% или больше" или в которых иностранцам принадлежит "большинство голосующих акций".

Оценка эффективности "украинских" санкций

Согласно CAATSA, в понедельник Госдепартамент должен также проинформировать Конгресс об эффективности применения санкций, введенных ранее в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Внешнеполитическому ведомству поручалось провести оценку финансовых последствий и рассказать о стратегии по дальнейшей реализации такого курса.

Этот отчет поступит на Капитолийский холм на волне очередного расширения "украинского" санкционного списка, о чем было объявлено 26 января. Ограничения на этот раз коснулись прежде всего тех, кто был причастен к поставке газовых турбин производства германской фирмы Siemens для тепловых электростанций в Крыму.

В обновленный санкционный список, в частности, включены предприятия и лица, якобы причастные к поставке турбин Siemens: компания бизнесмена Алексея Мордашова "Силовые машины", реализующая в России совместное с германским концерном Siemens предприятие по производству турбин - "Сименс технологии газовых турбин"; структура госкорпорации "Ростех" - "Технопромэкспорт", которая строит в Крыму две электростанции, и гендиректор "Технопромэкспорта" Сергей Топор-Гилка; заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов и директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Евгений Грабчак.

Суверенный долг РФ

Наконец, к концу января минфину и Госдепартаменту необходимо, следуя положениям CAATSA, направить в Конгресс отдельный отчет с детальным описанием последствий введения санкций в отношении суверенного долга России, а также "полного спектра производных инструментов".

Пока не ясно, в какой форме будут введены ограничения в адрес российского госдолга и каким именно будет запрет: на владение уже существующими выпусками российских облигаций или теми облигациями, которые Россия выпустит в будущем.

"Все это может оказать влияние на положение России, потому что в итоге рейтинговые агентства присваивают рейтинги гособлигациям. И собственно, если американцы введут запрет на владение российским госдолгом для своих американских юридических и физических лиц, а они, в свою очередь, являются крупнейшими держателями российского госдолга среди иностранных инвесторов, то, конечно, это скажется на динамике торговли российскими государственными ценными бумагами и напрямую на перспективах рейтингов России", - поясняет главный экономист ФГ БКС Владимир Тихомиров.

В то же время, если санкции затронут только будущие выпуски российских облигаций, то такое решение будет иметь ограниченный эффект и не станет существенным для российского финансового рынка, полагает экономист.

Кроме того, по усмотрению президента США, санкции могут включать запрет американским компаниям или банкам предоставлять кредиты, покупать акции или облигации компаний, попавших под санкции, осуществлять валютные сделки, экспортировать товары, услуги, технологии лицам, попавшим под санкции, а также осуществлять денежные переводы через финансовые институты в пользу этих лиц и использовать любую собственность, подпадающую под юрисдикцию США, в пользу этих лиц.

Позиция Москвы

Как заявил ранее в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, в Москве к ужесточению санкций относятся "философски". "Видим в этом очередную попытку повлиять на нашу внутреннюю ситуацию, особенно в преддверии президентских выборов", - отметил заместитель главы МИД.

При этом он подчеркнул, что Москва принимает меры для противодействия возможности оппонентов России злонамеренным образом влиять на экономическую ситуацию в стране.