Собянин: доходы бюджета Москвы в 2017 году выросли на 13%

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Доходы бюджета Москвы за прошлый год выросли на 13% и превысили 2 трлн рублей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в опубликованном в понедельник интервью газете "Коммерсантъ".

"Доходы выросли на 13% и перевалили за 2 трлн рублей. <...> Произошло это не случайно, а благодаря активному развитию экономики и росту инвестиций. Все предыдущие годы инвестиции не падали, и это накапливало определенный потенциал для того, чтобы мы относительно быстро вышли из спада и вновь нарастили экономику. Естественно, рост бюджета помог исполнить все наши программы", - отметил он.

Ранее сообщалось, что доходы столичного бюджета по итогам 2016 года составили около 1,85 трлн рублей, показав рост на 11,3% по сравнению с предыдущим годом.

По словам Собянина, бюджет 2017 года был исполнен без дефицита.

Мэр столицы также рассказал, что обязательства города перед кредиторами при этом сократились с 2010 года почти в десять раз - с 300 млрд рублей до 34 млрд по состоянию на 1 января 2018 года.