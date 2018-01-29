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США планируют создать безопасную мобильную сеть 5G для защиты от китайской киберугрозы

Экономика и бизнес
29 января, 5:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС

Проект предусматривает создание централизованной сети 5G в течение трех лет

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ТАСС, 29 января. Власти США рассматривают возможность создания внутри страны защищенной сверхскоростной мобильной сети 5G для предотвращения возможной киберугрозы со стороны Китая. Об этом в воскресенье сообщил информационный портал Axios со ссылкой на секретные материалы Совета национальной безопасности США.

В частности, в правительстве США утверждают, что "Китай захватил доминирующую позицию в производстве и управлении сетевой инфраструктурой <..> отказ от создания подобной сети приведет к постоянному отставанию от Китая в информационном поле". Также отмечается, что "данные усилия [создание 5G сети] смогут помочь развивающимся странам противостоять неоколониальному поведению Китая".

Проект предусматривает создание централизованной сети 5G в течение трех лет. Рассматриваются два варианта реализации - создать подобную сеть силами правительства или поручить это американским сотовым операторам. Первый вариант видится американскому правительству более предпочтительным, однако второй вариант станет для него "меньшим финансовым потрясением".

По мнению американского руководства, создание подобной сети необходимо для того, чтобы обезопасить использование перспективных технологий как-то беспилотные автомобили и виртуальная реальность, а также противостоять угрозе со стороны Китая в экономической и кибернетической сферах. В документах создание подобного проекта в XXI веке сравнивается с созданием системы межштатных автомагистралей США при президенте Дуайте Эйзенхауэре во второй половине XX века.

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