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Хлопонин: свыше пяти млрд тонн отходов ежегодно образуется на территории России

Экономика и бизнес
29 января, 16:07 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 29, января. /ТАСС

Вице-премьер уточнил, что из этого объема около 4,6 млрд тонн составляют отходы от разработки месторождений и земляных работ

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ГОРКИ, 29 января. /ТАСС/. Свыше пяти млрд тонн отходов ежегодно образуется на территории России. Такие цифры привел в понедельник вице-премьер правительства РФ Александр Хлопонин на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева.

"У нас ежегодно формируется свыше пяти млрд тонн отходов", - сказал Хлопонин.

При этом он обратил внимание, что из этого объема около 4,6 млрд тонн составляют отходы от разработки месторождений и земляных работ. "Мы дерн сняли, землю высыпали - вот это уже отходы", - сказал Хлопонин. Он также уточнил, что объем твердых коммунальных отходов составляет 50-60 млн тонн.

По его словам, утвержденная правительством стратегия развития отрасли по переработке отходов предусматривает существенное повышение уровня утилизации отходов. "Мы должны выйти на уровень стран Европейского Союза, где вместе с сжиганием доля утилизации составляет около 60%. У нас, к сожалению, - 7-9%. Поэтому у нас задача до 2030 года выйти на этот качественный уровень", - сообщил он. Как отметил вице-премьер, объем отходов к 2030 году должен быть снижен за счет введения современных технологий. Планируется также уменьшить долю импорта оборудования для переработки отходов с нынешних 60% до 10%.

Хлопонин сообщил, что к маю текущего года по поручению премьер-министра должна быть разработана подпрограмма "Чистая страна", в которой будут обозначены необходимые объемы средств, а также меры по стимулированию развития отрасли переработки отходов.

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