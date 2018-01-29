Подмосковье заинтересовано в сотрудничестве с немецкой землей Бранденбург

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Власти Московской области заинтересованы в практическом сотрудничестве с правительством федеральной земли Бранденбург в сферах экономики, сельского хозяйства и образования. Об этом сообщил в понедельник губернатор Андрей Воробьев в рамках рабочей встречи с премьер-министром немецкой земли Дитмаром Войдке.

"Мы заинтересованы в развитии практического сотрудничества (с федеральной землей Бранденбург - прим. ТАСС) в сферах образования, сельского хозяйства, экономики - это те сферы, которые в первую очередь представляют для нас интерес", - сказал Воробьев.

В свою очередь, премьер-министр немецкой земли Бранденбург отметил, что для властей региона сотрудничество Германии с России, в том числе Бранденбурга с Московской областью является довольно важным аспектом.

"Соглашение о сотрудничестве, которое существует уже много лет, ждет того, чтобы мы его исполнили на практике. Есть очень много возможностей для этого", - сказал Войдке, добавив, что у сторон есть ряд направлений для сотрудничества "например, сотрудничество университетов и предприятий, эти темы дают перспективу на будущее".

Обмен опытом

По словам Войдке, власти Бранденбурга и Подмосковья в ходе встречи договорились организовать обмен школьниками и учителями. "Учителя, которые здесь преподают немецкий язык, смогут приехать в Бранденбург и некоторое время поработать в наших школах, чтобы расширить свой опыт. Также наши учителя, которые преподают русский язык, могли бы приехать сюда", - пояснил он.

"Говорили сегодня об обмене школьниками. Мы ожидаем студентов из Потсдамского университета в летние лагеря в Подмосковье", - сказал, в свою очередь, заместитель председателя правительства - министр инвестиций и инноваций области Денис Буцаев по итогам встречи.

Дополнительно к этому на встрече обсуждалась возможность развития въездного туризма из Германии в Подмосковье и обмен опытом в области утилизации биологических отходов с животноводческих ферм, продолжил Буцаев. "Также мы говорили о биотехнических установках по переработке продуктов жизнедеятельности племенных животных", - сказал он.

Премьер-министр Бранденбурга добавил, что Подмосковье выразило интерес к взаимодействию в производстве сыра, однако не прояснил суть договоренностей.

Взаимодействие Подмосковья и Бранденбурга

Как уточняется в материалах пресс-службы губернатора и правительства Московской области, партнерские отношения между Бранденбургом и Московской областью установлены в 1992 году. Несмотря на санкционную политику ФРГ, Россия занимает лидирующие позиции среди зарубежных экономических партнеров Бранденбурга (более 18% его внешнеторгового оборота в 2014 г.). В российских закупках преобладают электротехнические товары, продукция машиностроения, синтетические материалы и фармацевтические товары. В структуре поставок из России доминируют топливно-энергетическое сырье: нефть, газ, железная руда и полуфабрикаты из нее.

Земельное правительство, а также коммерческие компании и фирмы Бранденбурга проявляют особую заинтересованность в развитии связей с российскими предприятиями в таких областях, как биотехнология, аэрокосмическая промышленность, производство подвижного железнодорожного состава, телекоммуникационные технологии.