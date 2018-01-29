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ФАС рассмотрит дело "Мегафона" о международном роуминге 5 февраля

Экономика и бизнес
29 января, 16:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС

Основанием для возбуждения дела послужило увеличение оператором с 12 декабря 2016 года базовых тарифов на услуги связи в международном роуминге по 38 направлениям

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МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 5 февраля рассмотрит дело о повышении тарифов сотового оператора "Мегафон" в международном роуминге, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Рассмотрение дела было назначено на 29 января, однако по техническим причинам его перенесли. Как заявлял замглавы ФАС Анатолий Голомолзин, антимонопольная служба завершит рассмотрение этого дела в первые месяцы 2018 года.

Основанием для возбуждения дела послужило увеличение "Мегафоном" с 12 декабря 2016 года базовых тарифов на услуги связи в международном роуминге по 38 направлениям. По данным ФАС, в конце ноября 2016 года "Мегафон" разместил информацию для абонентов о повышении тарифов на звонки, sms и интернет без применения опций. Рост тарифов по разным направлениям составил от 15% до 2200%.

В ФАС отмечали, что другие операторы связи, которые находятся в сопоставимых условиях взаимодействия с иностранными операторами связи - роуминговыми партнерами, тарифы на услуги связи в роуминге не повышали. В ответ на претензии ФАС в "Мегафоне" заявили, что базовые тарифы оператора сопоставимы с ценами других российских операторов. В "Мегафоне" также отмечали, что оператор снизил стоимость мобильного интернета в ряде стран и уменьшил стоимость голосовых пакетных предложений.

Ведомство также рассматривает другое дело против "Мегафона" - в отношении национального роуминга. Дела по национальному роумингу также есть и против других операторов "большой четверки" - "Вымпелком" (бренд "Билайн"), МТС, "Т2 Мобайл" (бренд Tele2).

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