Минпромторг предлагает приравнять электронные сигареты к обычным с 2019 года

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли РФ подготовило законопроект, в котором предусматривается приравнивание электронных сигарет к обычным и соответствующие ограничения на потребление и продажу. Планируется, что закон вступит в силу с 1 января 2019 года, говорится в опубликованном проекте закона.

В проекте закона "О государственном регулировании оборота никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака" предлагается запретить потребление никотина в образовательных учреждениях, органах государственной власти, на объектах спорта, в медицинских учреждениях, на всех видах общественного транспорта и ряда других мест.

Предполагаются ограничения рекламы электронных сигарет, также запрещается розничная продажа электронных систем доставки никотина одноразового использования с содержанием никотиносодержащей жидкости более 3 мл, продажа сменных картриджей с содержанием никотиносодержащей жидкости более 3 мл.

Помимо этого, законопроект предусматривает запрет на продажу подобной продукции несовершеннолетним.

Ранее ведущие производители и продавцы электронных сигарет, жидкостей для них и изделий из нагреваемого табака подписали декларацию добросовестных участников рынка никотиносодержащей продукции для ограждения несовершеннолетних от употребления табака в России. Депутаты Законодательного собрания Петербурга ввели запрет на продажу электронных сигарет и безникотиновых жидкостей несовершеннолетним.