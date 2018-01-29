Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.01:
$ 56.29
€ 69.85
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минпромторг предлагает приравнять электронные сигареты к обычным с 2019 года

Экономика и бизнес
29 января, 17:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС

В проекте закона предполагается также ограничить рекламу электронных сигарет и запретить продажу подобной продукции несовершеннолетним

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли РФ подготовило законопроект, в котором предусматривается приравнивание электронных сигарет к обычным и соответствующие ограничения на потребление и продажу. Планируется, что закон вступит в силу с 1 января 2019 года, говорится в опубликованном проекте закона.

В проекте закона "О государственном регулировании оборота никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака" предлагается запретить потребление никотина в образовательных учреждениях, органах государственной власти, на объектах спорта, в медицинских учреждениях, на всех видах общественного транспорта и ряда других мест.

Предполагаются ограничения рекламы электронных сигарет, также запрещается розничная продажа электронных систем доставки никотина одноразового использования с содержанием никотиносодержащей жидкости более 3 мл, продажа сменных картриджей с содержанием никотиносодержащей жидкости более 3 мл.

Помимо этого, законопроект предусматривает запрет на продажу подобной продукции несовершеннолетним.

Ранее ведущие производители и продавцы электронных сигарет, жидкостей для них и изделий из нагреваемого табака подписали декларацию добросовестных участников рынка никотиносодержащей продукции для ограждения несовершеннолетних от употребления табака в России. Депутаты Законодательного собрания Петербурга ввели запрет на продажу электронных сигарет и безникотиновых жидкостей несовершеннолетним.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Малышевском месторождении в Свердловской области нашли цельный изумруд весом 1,6 кг
2
В России в 2017 году зафиксирована минимальная рождаемость за 10 лет
3
Полиция нашла школьниц, осквернивших Вечный огонь в Краснодарском крае
4
Медведев утвердил перечень из 44 госуслуг, которые должны оказывать повсеместно
5
Апелляционный суд Англии завершил слушания по делу о долге Украины перед РФ в $3 млрд
6
В "Силовых машинах" считают, что санкции США против компании противоречат нормам ВТО
7
ПФР: стоимость набора соцуслуг для льготников проиндексируют на 2,5% в феврале
Темы дня
Новости партнеров
Реклама