Антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в морских портах Одессы и Николаева

КИЕВ, 29 января. /ТАСС/. Национальное антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводит обыски в администрации морских портов на территории Одессы, Николаевской области и в Киеве. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе НАБУ.

"Следственные действия проводятся в рамках расследования по возможным фактам злоупотребления при закупке услуг для работы по дноуглублению в Бердянском и Мариупольском морских портах в 2015 и 2016 годах", - приводит информацию пресс-службы агентство Украинские новости.

В апреле 2017 года представители НАБУ подали иск в Хозяйственный суд Киева о признании недействительными договоров по предоставлению услуг по дноуглублению в морских портах Украины на сумму 712 млн гривен ($25 млн).

При этом директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что в ходе обысков на государственном предприятии в Одессе задержаны 10 человек. "Сейчас буквально выехала группа в Одессу, 70 работников, проводится большое количество обысков, 10 человек задержаны. Это по одному из государственных предприятий, там убытки насчитывают несколько сотен миллионов", - приводит его слова телеканал "112 Украина".