На Украине запустили Одесский припортовый завод после простоя

КИЕВ, 29 января. /ТАСС/. Одесский припортовый завод (ОПЗ) возобновил свою работу после трехмесячного простоя. Об этом в понедельник сообщил заместитель гендиректора завода Николай Щуриков в Facebook.

"Сегодня начали запуск ОПЗ", - написал он. Щуриков добавил, что "ООО "Всеукраинская Энергокомпания" выполнила свои обязательства по поставке газа для запуска и сделала предоплату за работу завода по переработке".

По его словам, на заводе планируется ввести в эксплуатацию один агрегат по производству аммиака и два по производству карбамида.

ОПЗ - один из крупнейших на Украине производителей аммиака. Специализируется также на производстве карбамида, азотных удобрений и является единственным в стране терминалом по перевалке аммиака на морские суда. Кроме того, ОПЗ - монополист украинского рынка по приему, охлаждению и перегрузке аммиака и является конечным звеном аммиакопровода Тольятти - Горловка - Одесса.

Завод прекратил работу в январе 2017 года после прекращения поставок газа "Нафтогазом Украины" на определенных правительством льготных условиях, в феврале было согласовано решение о сдаче его в аренду. В марте завод возобновлял работу, однако затем вновь остановился из-за падения цен на аммиак и карбамид на мировых рынках. 26 октября ОПЗ запустил один из двух агрегатов по производству аммиака, но в ноябре прекратил работу из-за выхода из строя одного из компрессоров.

Фонд госимущества Украины планирует провести приватизацию ОПЗ в этом году.