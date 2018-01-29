Советником гендиректора "ВЭБ Капитал" назначен экс-президент "ФК Открытия"

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Советником гендиректора инвесткомпании Внешэкономбанка "ВЭБ Капитала" назначен Рубен Аганбегян, сообщает пресс-служба ВЭБ.

Аганбегян занимал должность президента банка "ФК Открытие", взятого ЦБ РФ на санацию, до сентября 2017 года. Также в разное время он занимал руководящие должности в "Тройка Диалог", группе "Ренессанс Капитал" и Московской бирже, входит в число акционеров "Открытие Холдинг".

Как уточнили в пресс-службе ВЭБ, Аганбегян приглашен в группу Внешэкономбанка для помощи в создании эффективного механизма работы с участниками финансового рынка и разработки новых инвестиционных продуктов.

"Я много лет знаю Рубена Аганбегяна и высоко ценю его профессионализм и колоссальный накопленный опыт. Уверен, что с его помощью мы сможем существенно повысить качество нашего инвестиционного бизнеса", - прокомментировал назначение первый заместитель Внешэкономбанка Николай Цехомский.

В настоящее время "ВЭБ Капитал" возглавляет Антон Перин, назначенный на должность гендиректора в январе прошлого года. До прихода в группу ВЭБа он работал в финансовом блоке Сбербанка.