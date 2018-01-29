Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.01:
$ 56.29
€ 69.85
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минэнерго не согласно с выводами Счетной палаты о своей деятельности по госзакупкам

Экономика и бизнес
29 января, 22:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС

Ранее Счетная палата сообщила, что Минэнерго и Минпромторг могут размещать необоснованные госзакупки

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Министерство энергетики не согласилось с выводами Счетной палаты, которая считает, что министерство размещает большое количество госзаказов, часть которых могут быть необоснованными, сообщили ТАСС в Минэнерго.

Смотрите также

Счетная палата не видит предпосылок для нарушений в президентских выплатах

Счетная палата предложила объединить ПФР, ФСС и ФОМС в единый госфонд

Счетная палата ожидает дефицит бюджета 2017 года на уровне 1,8-1,9% ВВП

"Минэнерго России обращает внимание, никаких нарушений российского законодательства допущено не было. Контракты были заключены для подготовки информационно-аналитических материалов, а не для разработки нормативно-правовых или стратегических документов", - сказал представитель Минэнерго.

"В 2015 году Минэнерго России действительно заключило ряд контрактов с компаниями, в том числе с иностранными учредителями. Закупки осуществлялись на основе открытых конкурсных процедур. Вся документация была своевременно предоставлена надзорным органам", - добавили в министерстве.

Доклад Счетной палаты

Счетная палата в докладе по результатам проверки ряда органов государственной власти обоснованности и эффективности закупок работ за 2015-2016 годы и первое полугодие 2017 года заключила, что Минэнерго и Минпромторг могут размещать необоснованные госзакупки.

Ведомство отметило, что это создает риски двойного расходования бюджетных средств, влияния частных организаций на государственную политику, коррупционные риски и возможность утечки информации.

По мнению Счетной палаты, привлечение органами госвласти сторонних и подведомственных организаций к реализации своих полномочий носит не эпизодический, а системный характер, и это свидетельствует об их значительной интеграции в работу органов власти. В частности, Минэнерго закупило работы на 2 млрд рублей, а Минпромторг - на около 2,9 млрд рублей.

По информации аудиторов, Минэнерго заказало работу дочерней компании "Газпрома" по сбору данных, разработке и сопровождению согласования справочников наилучших доступных технологий. Счетная палата установила, что общество в 2016 году заплатило за негативное воздействие на окружающую среду более 800 млн рублей в бюджеты различных уровней.

Счетная палата также увидела риски в предоставлении органами государственной власти госзаказов компаниям, которые частично принадлежат иностранным государством. Также установлены случаи передачи заказов напрямую заинтересованными организациями.

Кроме того, аудиторы обнаружили, что Минпромторг закупал услуги на сумму 220 млн рублей при наличии специализированного департамента численностью порядка 120 человек. Они также зафиксировали, что подведомственные Минтрансу госучреждения и предприятия по сути выступали организациями-посредниками в расходовании бюджетных средств.

По итогам проверки Счетная плата предложила проанализировать закрепленные функций органов госвласти и проведение их классификации, а также сформировать перечень функций органов власти, которые они осуществляют сами и которые они отдают сторонней организации. Аудиторы также отправили всю собранную информацию заинтересованным ведомствам, в том числе в управление президента РФ, Совет Федерации и Госдуму, а также Генпрокуратуру.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Welcome Home, или Возвращение на родину
2
Госдеп счел перехват истребителем РФ самолета США "пренебрежением международными нормами"
3
Медведев утвердил перечень из 44 госуслуг, которые должны оказывать повсеместно
4
Госдеп: возможные новые санкции против РФ будут введены в отношении партнеров ее ОПК
5
Госдеп: новые санкции США против ОПК РФ могут и не потребоваться
6
Пентагон: российский Су-27 "небезопасно" перехватил самолет США над Черным морем
7
Лоран Блан: Россия станет центром мира во время ЧМ-2018 по футболу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама