Минэнерго не согласно с выводами Счетной палаты о своей деятельности по госзакупкам

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Министерство энергетики не согласилось с выводами Счетной палаты, которая считает, что министерство размещает большое количество госзаказов, часть которых могут быть необоснованными, сообщили ТАСС в Минэнерго.

"Минэнерго России обращает внимание, никаких нарушений российского законодательства допущено не было. Контракты были заключены для подготовки информационно-аналитических материалов, а не для разработки нормативно-правовых или стратегических документов", - сказал представитель Минэнерго.

"В 2015 году Минэнерго России действительно заключило ряд контрактов с компаниями, в том числе с иностранными учредителями. Закупки осуществлялись на основе открытых конкурсных процедур. Вся документация была своевременно предоставлена надзорным органам", - добавили в министерстве.

Доклад Счетной палаты

Счетная палата в докладе по результатам проверки ряда органов государственной власти обоснованности и эффективности закупок работ за 2015-2016 годы и первое полугодие 2017 года заключила, что Минэнерго и Минпромторг могут размещать необоснованные госзакупки.

Ведомство отметило, что это создает риски двойного расходования бюджетных средств, влияния частных организаций на государственную политику, коррупционные риски и возможность утечки информации.

По мнению Счетной палаты, привлечение органами госвласти сторонних и подведомственных организаций к реализации своих полномочий носит не эпизодический, а системный характер, и это свидетельствует об их значительной интеграции в работу органов власти. В частности, Минэнерго закупило работы на 2 млрд рублей, а Минпромторг - на около 2,9 млрд рублей.

По информации аудиторов, Минэнерго заказало работу дочерней компании "Газпрома" по сбору данных, разработке и сопровождению согласования справочников наилучших доступных технологий. Счетная палата установила, что общество в 2016 году заплатило за негативное воздействие на окружающую среду более 800 млн рублей в бюджеты различных уровней.

Счетная палата также увидела риски в предоставлении органами государственной власти госзаказов компаниям, которые частично принадлежат иностранным государством. Также установлены случаи передачи заказов напрямую заинтересованными организациями.

Кроме того, аудиторы обнаружили, что Минпромторг закупал услуги на сумму 220 млн рублей при наличии специализированного департамента численностью порядка 120 человек. Они также зафиксировали, что подведомственные Минтрансу госучреждения и предприятия по сути выступали организациями-посредниками в расходовании бюджетных средств.

По итогам проверки Счетная плата предложила проанализировать закрепленные функций органов госвласти и проведение их классификации, а также сформировать перечень функций органов власти, которые они осуществляют сами и которые они отдают сторонней организации. Аудиторы также отправили всю собранную информацию заинтересованным ведомствам, в том числе в управление президента РФ, Совет Федерации и Госдуму, а также Генпрокуратуру.