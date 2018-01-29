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Azur Air отправит туристов Anex Tour в Мексику 30 января и 3 февраля

Экономика и бизнес
29 января, 22:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС

Изначально предполагалось, что это должна была сделать авиакомпания "Россия"

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МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Отправляющиеся в Мексику туристы от туроператора Anex Tour 30 января и 3 февраля полетят рейсами авиакомпании Azur Air из Домодедово вместо рейсов авиакомпании "Россия" из Внуково. Об этом сообщила пресс-служба Ростуризма по итогам совещания с Росавиацией, туроператорами Anex Tour и "Библио глобус", а также авиакомпаниями.

Ранее авиакомпания "Россия" сообщила о проблеме, возникшей при продаже Anex Tour туристам авиабилетов в Канкун. Иностранные перевозчики при выполнении чартерных рейсов в города Мексики должны руководствоваться правилом, которое предписывает пассажирам, прилетевшим рейсом одной авиакомпании, вылетать обратно на борту самолета этого же перевозчика.

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Однако у туроператора "Библио глобус" 3 февраля завершается полетная программа Москва - Канкун, выполняемая на самолетах авиакомпании "Россия". Из этого следует, что туроператор Anex Tour продавал своим клиентам туры, не обеспеченные авиаперевозками, не имея какого-либо разрешения на передачу пассажиров другой авиакомпании.

"По итогам совещания было принято решение о том, что перевозку туристов туроператора Anex Tour 30 января и 3 февраля из Москвы в Канкун (Мексика) вместо авиакомпании "Россия" осуществит авиакомпания Azur Air (рейс ZF 111) с вылетом из Домодедово. Точное время вылета будет сообщено туристам туроператором и авиакомпанией", - отмечается в сообщении пресс-службы Ростуризма.

Туроператор также предоставит туристам трансфер в аэропорт.

Ростуризм отмечает, что проблема с перевозками российских туристов, которая была связана со спором между хозяйствующими субъектами и могла повлечь за собой ущерб правам и законным интересам туристов, продолжается с 11 января. Ни одна из вовлеченных в бизнес-конфликт сторон более двух недель не уведомляла о сложившейся ситуации ни Ростуризм, ни Росавиацию.

26 января Ростуризм и Росавиация провели экстренное совещание для решения вопроса авиаперевозки туристов 27 января из России в Мексику и 28 января в обратном направлении с участием представителей туроператоров Anex Tour и "Библио глобус", авиакомпаний "Россия" и Azur Air, а также Ассоциации "Турпомощь". Тогда же участники рынка впервые проинформировали регуляторов туристской и авиатранспортной отраслей о разногласиях, которые привели к возникновению проблемной ситуации.

Ростуризм и Росавиация взяли ситуацию под постоянный контроль.

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