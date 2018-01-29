"Ямал СПГ" осуществил первую поставку газового конденсата в 18 тыс. тонн

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Первая партия газового конденсата была отправлена с завода по сжижению природного газа "Ямал СПГ", который находится в арктической зоне. Об этом сообщил представитель компании и подтвердил информацию, размещенную агентством Reuters.

"Да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, объем первой поставки конденсата составил 18 тыс. тонн.

Газовый конденсат - смесь жидких углеводородов, получаемый во время добычи природного газа. Из него можно получить топливо, в том числе высококачественные бензины.

Завод по сжижению природного газа "Ямал СПГ" реализуется на базе Южно-Тамбейского месторождения (полуостров Ямал) и предполагает запуск трех технологических очередей по производству СПГ мощностью около 5,5 млн тонн в год каждая. Сейчас введена в эксплуатацию первая очередь завода, вторая и третья будут введены в 2018-2019 годах.