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Кипрский офшор Bimersano Services LTD стал владельцем почти 10% акций Промсвязьбанка

Экономика и бизнес
29 января, 23:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС

Уточняется, что доля кипрской компании увеличилась с 0,000005% до 9,969594%

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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Компания Bimersano Services LTD (Кипр) увеличила долю в санируемом ЦБ Промсвязьбанке с 0,000005% до 9,969594%, следует из сообщения банка. Эта информация содержится в реестре акционеров по состоянию на 28 декабря, а дата приобретения акций неизвестна, следует из раскрытия.

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29 января 2018 года Промсвязьбанк получил от регистратора банка реестр акционеров банка по состоянию на 28 декабря, сообщил представитель Промсвязьбанка. "На 1 декабря 2017 года существенно (до 9,9696%) увеличилась доля компании Bimersano Services LTD. Реестр не содержит информации о сделках. Ранее необходимого в соответствии с требованием закона о рынке ценных бумаг уведомления о приобретении лицом более 5% акций эмитента банк от компании не получал", - сказал он. Кому принадлежали акции Промсвязьбанка, приобретенные компанией Bimersano Services LTD, и кому принадлежит она сама, не сообщается.

Спор с пенсионными фондами

14 декабря, накануне объявления о санации Промсвязьбанка негосударственные пенсионные фонды "Будущее", "Сафмар" и "Доверие", совокупно владевшие 20,02% акций банка, вышли из его капитала, сообщали ранее фонды. Промсвязьбанк 22 января подал иск, требуя признать прошедшие 14 декабря сделки недействительными и вернуть ему 16 млрд рублей.

Управляющие компании фондов группы "Сафмар" продавали акции Промсвязьбанка на открытых торгах на Московской бирже (то есть безадресно), как того требует закон и нормативные акты регулятора, сообщил представитель пенсионной группы "Сафмар". "Своими действиями управляющие компании защищали интересы застрахованных лиц - клиентов НПФ", - подчеркнул он.

Ранее зампредседателя ЦБ РФ Василий Поздышев сообщил о манипуляциях с продажей акций Промсвязьбанка компанией, управляющей средствами нескольких НПФ.

Как полагает регулятор, для финансирования этих сделок УК 14 декабря разместила в Промсвязьбанке несколько депозитов сроком на одну неделю, и в тот же день эквивалентная сумма была перечислена на счет "Промсвязь Капитал" (офшорная компания собственника банка), которая тогда же расплатилась с УК НПФ за продажу акций. Для сокрытия манипуляций сделки купли - продажи акций проводились через биржу. Спустя неделю, по словам Поздышева, УК НПФ обратилась к временной администрации Промсвязьбанка с требованием вернуть депозиты, размещенные 14 декабря.

Фонды группы "Сафмар" депозиты в Промсвязьбанке не размещали, сообщил ранее представитель группы. НПФ "Будущее" размещал в Промсвязьбанке краткосрочные депозиты (на 14 декабря - 13,5 млрд рублей), но до сих пор их не вернул, сообщал ранее гендиректор НПФ Николай Сидоров. Депозиты были отозваны 15 декабря, в день объявления о санации Промсвязьбанка, в связи с понижением его рейтинга ниже уровня, допустимого для инвестирования пенсионных накоплений.

Промсвязьбанк с 15 декабря находится в санации через подконтрольный регулятору Фонд консолидации банковского сектора.

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