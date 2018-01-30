Медведев проведет переговоры с премьером Бельгии

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет 30 января переговоры с главой правительства Бельгии Шарлем Мишелем, который накануне прибыл в Россию с официальным визитом. Как ранее сообщала пресс-служба кабмина РФ, стороны планируют обсудить вопросы интенсификации двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, промышленной, культурно-гуманитарной и других областях.

По словам сотрудника аппарата правительства РФ, на 31 января у бельгийского премьера запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Нынешний визит Мишеля - его первая поездка в Российскую Федерацию в статусе премьера (этот пост он занимает с октября 2014 года). Предыдущий визит состоялся в январе 2011 года, когда Москву с рабочим визитом посещал исполняющий обязанности главы правительства Ив Летерм.

Экономическое сотрудничество

Как сообщил ТАСС сотрудник аппарата кабмина, главы правительств двух стран "обменяются мнениями о перспективах активизации взаимодействия на различных направлениях, включая торговлю, где в последнее время наметился подъем". Так, за десять месяцев 2017 года товарооборот вырос на 20,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $8,12 млрд. Объем накопленных бельгийских инвестиций в российскую экономику на 1 июля 2017 года достиг $1,2 млрд, российские же накопленные прямые инвестиции в Бельгии составили $500 млн.

Среди бельгийских компаний, успешно работающих в России, сотрудник аппарата правительства назвал производителя металлокорда, компанию Bekaert, которая намерена вложить 1 млрд рублей в расширение производства в Липецке. Металлический корд, сетки и другую продукцию компании широко используют для нужд шинной промышленности в России и странах СНГ, а также при строительстве дорог и мостов, тоннелей и шахт. В сфере энергетики стоит отметить сотрудничество между бельгийской компанией Fluxys и подконтрольной "Новатэку" сбытовой структурой "Ямалтрейд" было в организации в бельгийском порту Зеебрюгге транспортировки ямальского сжиженного природного газа в объеме до 8 млн тонн в год, а также хранения там больших объемов СПГ.

Кроме того, бельгийская компания Solvay и российский "Сибур" создали совместное предприятие "РусВинил" по производству поливинилхлорида в Кстовском районе Нижегородской области с общим объемом инвестиций более $1 млрд.

В правительстве отметили и взаимовыгодное сотрудничество стран в алмазно-бриллиантовой сфере. "За первое полугодие 2017 года объем продаж российской компании "Алроса" в Бельгию составил 1,3 млрд долларов. Для увеличения реализации своей продукции компания планирует запустить онлайн-продажу", - сообщил ТАСС сотрудник аппарата правительства России.

В космической и аэрокосмической областях стороны сотрудничают в рамках проектов МС-21 и "Сухой Суперджет". В целом вопросы торгово-экономического сотрудничества решаются в рамках работы смешанной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Бельгийско-Люксембургским экономическим союзом, следующее заседание которой намечено на 14 февраля 2018 года.

Глава бельгийского кабмина

Шарль Мишель возглавляет правительство королевства с октября 2014 года, тогда отношения России с Западом уже переживали серьезный спад. Хотя двусторонних визитов на высшем уровне за этот период не было, активный диалог между Бельгией и РФ продолжался, в том числе на уровне глав МИД - последний визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Брюссель и его встреча с бельгийским коллегой Дидье Рейндерсом состоялись 12 июля 2017 года.

В середине декабря, выступая на встрече с бельгийским дипломатическим корпусом в Брюсселе, Мишель заявил, что, невзирая на санкции, необходимо активизировать развитие как экономических, так и политических отношений РФ с ЕС.