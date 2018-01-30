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Роснано начинает переговоры по привлечению арабских инвесторов в ВИЭ-проекты в РФ

Экономика и бизнес
30 января, 0:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС

По словам председателя правления компании Анатолия Чубайса, иностранцы выразили крайнюю заинтересованность в этом

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© ИТАР-ТАСС/Алексей Павлишак

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Арабские инвесторы проявили интерес к реализации в России проектов по возобновляемой энергетики (ВИЭ). Роснано, активно развивающая проекты по возобновляемой энергетике в стране, начинает переговоры о вхождении арабских инвесторов в стране, сообщил председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс в интервью "Ведомостям".

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"Арабы крайне заинтересовались нашими проектами по возобновляемой энергетике. В том числе я на днях был в Дубае на форуме по возобновляемой энергетике, и мы начинаем переговоры об их привлечении в российские проекты в этой сфере", - сказал он.

Чубайс отметил, что в настоящее время "Роснано" реализует совместно с финской Fortum проект по ветроэнергетике в России, занимается солнечной энергетикой в партнерстве с "Ренова", намерена строить мусороперерабатывающие заводы, которые будут производить электроэнергию. "Роснано" намерена увеличивать объем ВИЭ-проектов в будущем.

"Вот, например, весной пойдем на следующий отбор проектов ВИЭ точно, - сказал Чубайс. - По солнцу и ветру, претендентов на ДПМ (договор о предоставлении мощности, подразумевающий возврат инвестиций с гарантированной доходностью - прим. ТАСС) ВИЭ".

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