Роснано начинает переговоры по привлечению арабских инвесторов в ВИЭ-проекты в РФ

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Арабские инвесторы проявили интерес к реализации в России проектов по возобновляемой энергетики (ВИЭ). Роснано, активно развивающая проекты по возобновляемой энергетике в стране, начинает переговоры о вхождении арабских инвесторов в стране, сообщил председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс в интервью "Ведомостям".

"Арабы крайне заинтересовались нашими проектами по возобновляемой энергетике. В том числе я на днях был в Дубае на форуме по возобновляемой энергетике, и мы начинаем переговоры об их привлечении в российские проекты в этой сфере", - сказал он.

Чубайс отметил, что в настоящее время "Роснано" реализует совместно с финской Fortum проект по ветроэнергетике в России, занимается солнечной энергетикой в партнерстве с "Ренова", намерена строить мусороперерабатывающие заводы, которые будут производить электроэнергию. "Роснано" намерена увеличивать объем ВИЭ-проектов в будущем.

"Вот, например, весной пойдем на следующий отбор проектов ВИЭ точно, - сказал Чубайс. - По солнцу и ветру, претендентов на ДПМ (договор о предоставлении мощности, подразумевающий возврат инвестиций с гарантированной доходностью - прим. ТАСС) ВИЭ".