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Роснано планирует в 2018 году привлечь 20 млрд рублей частных инвестиций

Экономика и бизнес
30 января, 1:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС

К 2023 году корпорация планирует привлечь от партнеров 160 млрд рублей в совместные фонды

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Госкорпорация "Роснано" планирует в 2018 году привлечь 20 млрд рублей частных инвестиций. Об этом сообщил во вторник председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс в интервью газете "Ведомости".

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В "Роснано" привлекли около 28 млрд рублей частных инвестиций в 2017 году

"У нас в плане на этот год привлечение еще 20 млрд рублей", - сказал он, добавив, что задача-минимум - привлечь к 2023 году от партнеров 160 млрд рублей в совместные фонды.

Он также сообщил, что "Роснано" последовательно наращивает инвестиции в наноиндустрию. В частности, в 2016 году компания через фонды инвестировала в проекты более 1,5 млрд рублей, в 2017 - 6 млрд. "А в 2018-м планируется вложить еще 19 млрд рублей", - уточнил он.

Как ранее сообщал Чубайс в интервью ТАСС, госкорпорация в течение 2017 года привлекла в наноиндустрию порядка 28 млрд рублей негосударственных внешних инвестиций, общий объем привлеченных инвестиций на конец года составил 48 млрд рублей. По его словам, стратегия "Роснано" предусматривает достижение показателя в 150 млрд рублей привлеченных инвестиций к 2020 году.

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