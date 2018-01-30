Мэй: сотрудничество с Китаем открывает безграничные возможности для британского бизнеса

ЛОНДОН, 30 января. /ТАСС/. Торговое сотрудничество с Китаем открывает безграничные возможности для британского бизнеса. Об этом заявила перед поездкой в КНР премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, информировало в понедельник агентство Press Association.

"Наши отношения сейчас более важны, чем когда-либо, поскольку мы стремимся образовать новые торговые связи с крупнейшими растущими рынками по всему миру. Более того, средний класс в Китае, как ожидается, достигнет 600 миллионов человек к 2020 году - больше, чем все население Евросоюза, что представляет безграничные возможности для британского бизнеса", - сказала она.

"В Китае есть огромные торговые возможности, поэтому мы хотим помочь британским компаниям ими воспользоваться", - отметила глава правительства.

По словам Мэй, британо-китайские отношения на сегодняшний день приносят "реальные выгоды обеим странам". Так, с 2010 года британский экспорт в Китай вырос на 60%, а к 2020 году ожидается, что КНР станет крупнейшим иностранным инвестором в Соединенном Королевстве.