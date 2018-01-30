Замглавы МЭР: законопроект Минфина лишает токены инвестиционной привлекательности

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Законопроект Министерства финансов о регулировании криптовалют в РФ лишает токены как финансовые инструменты инвестиционной привлекательности. Такое мнение высказал во вторник замминистра экономического развития Савва Шипов в интервью газете "Известия".

"В заложенной законопроектом модели оборотоспособность цифровых финансовых активов ограничена. Подобная законодательная мера недостаточно проработана. Она лишает токены как финансовые инструменты инвестиционной привлекательности и обесценивает их выпуск", - сказал он, пояснив, что инвестор не сможет реализовать свое вложение, так как запрещаются любые сделки по перепродаже приобретенного токена.

Он также отметил, что, по его мнению, все процессы в сфере криптовалют происходят на трансграничном уровне, поэтому положение законопроекта о том, что приобретать и производить токены могут только граждане РФ, нуждается в доработке. "Участниками сделок могут и должны быть не только граждане России и резиденты, но и иностранные граждане и юридические лица", - уточнил замглавы ведомства.

Минфин России 25 января опубликовал законопроект "О цифровых финансовых активах", регулирующий их выпуск и оборот. Законопроект, в частности, дает определение токенам, которые выпускаются для привлечения финансирования, и устанавливает порядок проведения ICO, а также определяет и устанавливает правовой режим криптовалют и их майнинга. Последние являются предметом разногласий Минфина с Банком России, однако авторы законопроекта уверены, что включение криптовалют в правовое регулирование цифровых активов снизит риски нарушения законодательства и повысит прозрачность налогового режима, что в результате приведет к росту налоговых поступлений в бюджет РФ.