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Facebook будет чаще показывать местные новости

Экономика и бизнес
30 января, 3:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС

Администрация соцсети пошла навстречу пожеланиям пользователей

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Марк Цукерберг

Марк Цукерберг

© EPA/PETER DASILVA

ТАСС, 30 января. Соцсеть Facebook будет отдавать приоритет местным новостям для показа пользователям. Об этом в понедельник сообщил основатель соцсети Марк Цукерберг на своей странице.

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"Наше новое обновление сегодня - продвижение новостей из местных источников. Люди постоянно говорят нам, что хотят видеть больше местных новостей на Facebook. Местные новости помогают нам понять проблемы, которые имеют значение в наших сообществах и влияют на нашу жизнь", - отметил Цукерберг.

Он также добавил, что эти изменения сначала вступят в силу в американском сегменте соцсети.

19 января Цукерберг анонсировал внедрение механизма, благодаря которому пользователи Facebook смогут сами влиять на качество новостей в этой соцсети путем оценки достоверности их источников.

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