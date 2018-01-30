"Ъ": ФАС разрешила "Инвест-Логистике" приобрести "дочку" "Уралвагонзавода"

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. ФАС одобрила покупку АО "Инвест-Логистика" у "Уралвагонзавода" (УВЗ) крупного железнодорожного оператора "УВЗ-Логистик" (УВЗЛ). Об этом во вторник пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на сообщение ведомства.

По данным издания, надзорное ведомство одобрило покупку 100% "УВЗ-Логистик", на балансе которого находятся выпущенные УВЗ вагоны (около 38 тыс.), не востребованные рынком в 2014 - 2016 годах. Газета со ссылкой на источник, близкий к сторонам сделки, отмечает, что УВЗЛ будет продаваться со всем парком.

В "Ростехе", который контролирует УВЗ с 2016 года, и на самом "Уралвагонзаводе" газете уточнили, что сделка одобрена советом директоров УВЗ и "предусматривает полное погашение обязательств и снятие поручительств". В "Сбербанк Лизинге" и "Газпромбанк Лизинге", которые являются основными лизингодателями УВЗЛ, комментария "Коммерсанту" не предоставили.

"Коммерсантъ" напоминает, что УВЗЛ пытаются продать с 2015 года, однако основным препятствием были 28 млрд руб. долга и 90 млрд руб. поручительств. В феврале 2017 года была сделана попытка продать УВЗЛ ООО "Тринфико Пропети Менеджмент", подконтрольному близкому к ОАО РЖД НПФ "Благосостояние", но сделку не одобрила ФАС.