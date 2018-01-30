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СМИ: Apple вдвое сократит план производства iPhone X из-за низкого спроса

Экономика и бизнес
30 января, 3:45 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 30, января. /ТАСС

По данным издания Nikkei, на складах скопилось большое количество нераспроданной техники

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© REUTERS/Thomas Peter

ТОКИО, 30 января. /ТАСС/. Корпорация Apple в два раза - с 40 до 20 млн - сократит намеченный на январь-март текущего года план производства нового смартфона iPhone X из-за низкого спроса. Как сообщила во вторник газета Nikkei, об этом компания уже уведомила поставщиков комплектующих, среди которых японские фирмы.

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Отмечается, что основной причиной для пересмотра стратегии стали слабые продажи флагманской модели в праздничный период в конце прошлого года на основных рынках сбыта: в Европе, Китае и США. В результате, если в самом начале продаж iPhone X в ноябре поставщики Apple не успевали выполнять заказы на комплектующие, то сейчас на складах скопилось достаточно большое количество собранной техники.

Сокращение выпуска iPhone X окажет большое влияние на сотрудничающих с корпорацией производителей. В частности, это затронет японские компании Murata Manufacturing, Kyocera, Sony и TDK. Они поставляют Apple платы, сенсоры для камер и аккумуляторные батареи.

В то же время производство более дешевых моделей iPhone 8 и iPhone 8 Plus останется на ранее запланированном уровне около 30 млн штук за период с января по март.

Юбилейный iPhone X был представлен 12 сентября прошлого года. Он оснащен безрамочным OLED-экраном, который целиком занимает всю фронтальную часть смартфона, а также сенсором 3D-сканирования лица для разблокировки аппарата - Face ID.

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