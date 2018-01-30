СМИ: Apple вдвое сократит план производства iPhone X из-за низкого спроса

ТОКИО, 30 января. /ТАСС/. Корпорация Apple в два раза - с 40 до 20 млн - сократит намеченный на январь-март текущего года план производства нового смартфона iPhone X из-за низкого спроса. Как сообщила во вторник газета Nikkei, об этом компания уже уведомила поставщиков комплектующих, среди которых японские фирмы.

Отмечается, что основной причиной для пересмотра стратегии стали слабые продажи флагманской модели в праздничный период в конце прошлого года на основных рынках сбыта: в Европе, Китае и США. В результате, если в самом начале продаж iPhone X в ноябре поставщики Apple не успевали выполнять заказы на комплектующие, то сейчас на складах скопилось достаточно большое количество собранной техники.

Сокращение выпуска iPhone X окажет большое влияние на сотрудничающих с корпорацией производителей. В частности, это затронет японские компании Murata Manufacturing, Kyocera, Sony и TDK. Они поставляют Apple платы, сенсоры для камер и аккумуляторные батареи.

В то же время производство более дешевых моделей iPhone 8 и iPhone 8 Plus останется на ранее запланированном уровне около 30 млн штук за период с января по март.

Юбилейный iPhone X был представлен 12 сентября прошлого года. Он оснащен безрамочным OLED-экраном, который целиком занимает всю фронтальную часть смартфона, а также сенсором 3D-сканирования лица для разблокировки аппарата - Face ID.