СМИ: сингапурские инвесторы вложили рекордные $28,4 млрд в зарубежную недвижимость

СИНГАПУР, 30 января. /ТАСС/. Сингапурские инвесторы в прошлом году вложили рекордные для страны $28,4 млрд в приобретение недвижимости за рубежом. Об этом сообщает во вторник газета The Straits Times.

Объемы инвестиций в прошлом году по сравнению с 2016 выросли на 40%, а также побили рекорд, установленный в 2015 году, когда было приобретено зарубежной недвижимости на сумму около $27,6 млрд, отмечает издание. Таким образом, Сингапур занял пятое место в мире по объемам инвестиций в зарубежную недвижимость, уступив США, Гонконгу, КНР и Франции. Одновременно Сингапур в минувшем году стал крупнейшим азиатским инвестором в недвижимость Соединенных Штатов, вложив туда $9,5 млрд.

Крупнейшие сделки были совершены местным инвестиционным фондом GIC. В частности, это поглощение американской управляющей компании недвижимости Monogram Residential Trust за $4,4 млрд, канадского фонда Canada Pension Plan Investment Board за $1,1 млрд.

Как отмечает издание, в отличие от других инвесторов, заинтересованных в приобретении за рубежом крупных офисов, отелей, жилых комплексов в центральных деловых районах, сингапурский капитал в основном направлен на промышленные объекты, центры обработки данных, а также расположенные в пригородах семейные, студенческие городки и общежития.